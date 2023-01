State cercando un frigorifero eccellente che vi assicuri una maggiore efficienza energetica, meno rumori e prestazioni più durature? Il nostro consiglio è di non farvi assolutamente scappare il modello Side by Side RF50A5202S9/ES di Samsung, disponibile a 1.136,00€ invece di 2.299,00€

Il frigorifero in questione sfrutta un ottimo compressore Digital Inverter che regola automaticamente la propria velocità in base all’effettiva necessità di raffreddamento. Quindi è più silenzioso, consuma molta meno energia rispetto agli altri modelli e in più è supportato da una garanzia di 20 anni! Davvero da non perdere, fintanto che è così in sconto.

Il design a incasso, ordinato e moderno, si integra perfettamente con altri mobili ed elettrodomestici già presenti nella vostra cucina. In più, è dotato di eleganti porte piatte e maniglie incassate che non risultano mai d’intralcio. Non meno importante, grazie a uno speciale rivestimento resistente alle impronte, le superfici non saranno mai ricoperte di sgradevoli segni anti-estetici, per una cucina sempre impeccabilmente pulita!

Inoltre, potrete assicurarvi che i vostri cibi rimangano sempre freschi, poiché il modello side by side di Samsung evita che si secchino per il doppio del tempo rispetto ai modelli di fascia interiore. Tramite un sistema di refrigerazione separato, la tecnologia Twin Cooling System si occupa di ottimizzare la temperatura e l’umidità all’interno di freezer e frigorifero. Gli alimenti, quindi, vengono conservati in condizioni ottimali, garantendo un’umidità elevata nel vano frigorifero ed evitando la diffusione degli odori.

Da menzionare anche il dispenser del ghiaccio automatico, pensato per assicurarvi di avere sempre cubetti a sufficienza da prelevare e servire in ogni situazione. La porta del frigorifero integra questa feature, liberando spazio all’interno del freezer e, per la massima praticità, il cestello può essere inclinato per raccogliere il ghiaccio oppure rimosso e trasportato ovunque si desideri.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!