Frigoriferi a prezzi da Black Friday nella nuova promo ePrice!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte del giorno, è arrivato il momento di spostarci sul portale ePrice che, in queste ore, propone numerose occasioni che riguardano i grandi elettrodomestici! Infatti, fino al 4 luglio 2021, potrete acquistare frigoriferi a prezzi da Black Friday, con la possibilità di dilazionare il pagamento attraverso un finanziamento a tasso zero e con il ritiro presso i punti Pick&Pay!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi segnaliamo quella relativa al frigorifero combinato Samsung F1rst BRB260030WW, attualmente acquistabile a 599,99€ anziché 1.099,99€, grazie ad uno sconto superlativo del 45%, che ha quasi dimezzato il prezzo consigliato.

Il Samsung F1rst BRB260030WW rappresenta un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, possiede il sistema Total No Frost, che elimina la formazione di brina e ghiaccio, grazie ad un’ottima circolazione in entrambi i vani. Al suo interno è disponibile un compressore, chiamato Digital Inverter, che permette di modulare la potenza proporzionalmente alle effettive necessità, consentendo un risparmio energetico fino al 20% rispetto ad un comune compressore.

Il frigorifero integra anche la tecnologia “SpaceMax”, un particolare sistema che aumenta la capacità interna (276 litri in totale ndR) a parità di dimensioni esterne, il tutto attraverso un’ottimizzazione degli scomparti interni. E poi, il cassetto “Superfresco” permette di conservare alla perfezione frutta e verdura, mantenendo inalterati il sapore e, soprattutto, la consistenza.

Insomma, con questa promozione dedicata a tutti i casalinghi e casalinghe, ePrice ha offerto una selezione di grandi elettrodomestici in grado di accontentare qualsiasi necessità. Per tanto, il nostro consiglio è sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate trovare quella perfetta per voi!

Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto e alla nostra selezione di articoli, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!