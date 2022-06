Se state per acquistare una cucina componibile è molto probabile che stiate considerando i frigoriferi da incasso, visto che sono quelli che si adattano perfettamente alle ante della cucina. Tante famiglie optano per questa tipologia di frigorifero perché spesso viene venduto insieme alla cucina e agli altri elettrodomestici. In questo caso sono i rivenditori a scegliere i modelli che più si adattano a un determinato stile, lasciando a voi solo il compito di decidere quale deve essere lo stile della cucina.

Nonostante affidarsi a una soluzione d’arredo completa di elettrodomestici si riveli quasi sempre la scelta migliore, i frigoriferi da incasso possono essere acquistati separatamente, avendo comunque la possibilità di trovare quello che si abbina bene al resto dell’ambiente, grazie alle numerose proposte disponibili sul mercato. Ovviamente non possiamo sapere qual è il frigorifero da incasso migliore per la vostra cucina, dal momento che entrano in gioco fattori importanti come misure e stile. Possiamo però segnalarvi quali sono, in generale, i migliori frigoriferi da incasso ed è proprio ciò di cui ci occuperemo di seguito.

Non mancheranno inoltre, nella seconda parte dell’articolo, approfondimenti su questi elettrodomestici, dedicati a vantaggi e svantaggi di questa tipologia di frigorifero, al sistema di raffreddamento e ai fattori più importanti su cui fare attenzione al momento dell’acquisto.

I migliori frigoriferi da incasso

Samsung F1RST Plus BRB30705EWW

Tra i migliori frigoriferi da incasso spicca senza dubbio il Samsung F1RST Plus BRB30705EWW, grazie a tecnologie e scompartimenti che permettono agli alimenti di rimanere ancora freschi quando altre soluzioni tendono a seccare il cibo. Il merito di questo ottimo raffreddamento è della tecnologia Total No Frost che, oltre a mantenere in ottimo stato gli alimenti situati nei vari ripiani, consente al frigorifero di sbrinarsi automaticamente, risparmiandovi la fatica di rimuovere il ghiaccio a periodi alterni. Il sistema di raffreddamento Total No Frost non è l’unico fattore che rende questo frigorifero all’avanguardia, dato che vanta anche quella che Samsung chiama Twin Cooling Plus, un sistema che permette al frigo e al congelatore di funzionare in modo indipendente, garantendo un’umidità perfetta in entrambe le porte. Dal display touch è possibile poi attivare la funzione Cool Select+ che, con un solo tocco, vi permette di settare la temperatura del congelatore più adatta in base al tipo di cibo, con programmi pre-impostati per frutta e verdura, carne e pesce. La qualità Samsung, inoltre, ha permesso a questo frigorifero di avere pareti molto sottili, aumentando lo spazio di conservazione. Da segnalare, infine, un piccolo ripiano extra estraibile presente all’interno del congelatore, che potete sfruttare per mettere piccoli alimenti negli angoli nascosti.

VEDI SU SAMSUNG VEDI SU EBAY

Bosch Serie 6 KIS87AFE0

Se cercate un frigorifero da incasso avendo la certezza di portarsi a casa uno dei migliori elettrodomestici della categoria, il Bosch Serie 6 KIS87AFE0 è tra quelli che si posizionano nella fascia alta del mercato. La funzione più sorprendente di questo modello è forse la Super Freeze, che adegua la temperatura del congelatore ogni volta che viene inserito un nuovo cibo, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici. La conservazione degli alimenti viene poi garantita da una serie di sensori detti FreshSense, che monitorano costantemente sia le condizioni dell’intero frigorifero sia quelle dell’ambiente, facendo sì che le temperature rimangono sempre ideali. Le mensole del congelatore sono in vetro e possono essere rimosse per lasciare spazio a eventuali alimenti molto grandi. Vale la pena segnalare infine l’allarme guasto congelatore, che si dovrebbe attivare nel momento in cui l’elettrodomestico capisce che c’è qualcosa che non va all’interno di quest’ultimo.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Electrolux Serie 600 ENT6TF18S

Un altro frigorifero da incasso che merita di essere preso in considerazione da chiunque predilige elettrodomestici all’avanguardia ed efficienti è l’Electrolux Serie 600 ENT6TF18S. Questo modello è un Total No Frost, quindi non creerà problemi per quanto concerne la brina. La temperatura interna rimarrà costante grazie anche a un altro tipo di tecnologia, che il noto produttore svedese chiama DynamicAir. Quest’ultima permette di far circolare l’aria fredda in modo ottimale anche quando viene aperta la porta del frigorifero, mantenendo così il cibo allo stato ideale. I comandi touch sono studiati affinché possiate capire le varie funzioni dell’elettrodomestico con molta facilità. Segnaliamo, infine, la grande affidabilità del motore inverter e la relativa garanzia che copre i danni e gli interventi di manodopera, trasporto, rimozione e rifornimento di gas.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Hisense RIB312F4AWF

Hisense è un altro produttore che sa come farsi apprezzare nel mondo degli elettrodomestici, inclusi i frigoriferi da incasso, e lo fa soprattutto grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Noi suggeriamo di valutare il modello RIB312F4AWF che, oltre a implementare la tecnologia No Frost, dispone di un ampio cassetto verdura, con spazio sufficiente per conservare una buona quantità di alimenti. La soluzione Hisense, inoltre, vanta una delle tipiche funzioni che permette al frigorifero di abbassare rapidamente la temperatura e di raffreddare il cibo, da attivare ad esempio quando si porta la spesa a casa e si cerca di non far scongelare i prodotti freschi appena acquistati al supermercato. Hisense RIB312F4AWF si farà poi apprezzare per la bassa rumorosità e soprattutto dalla porta reversibile, spesso non presente neanche su soluzioni più costose. Questa permette al frigorifero di aprirsi sia verso sinistra che destra, adattandosi al layout della cucina e ovviamente alle vostre preferenze.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Candy CKBBF 172

Con l’immancabile tecnologia No Frost, il Candy CKBBF 172 completa quella che è la nostra selezione dei migliori frigoriferi da incasso. La proposta della piccola ma importante azienda italiana si farà apprezzare per il cassetto crisper con guide telescopiche e per il porta bottiglie in metallo. Le ottime caratteristiche di questo modello non si fermano qui, dato che il frigorifero può interagire con l’App Candy Simply-Fi, attraverso la quale gestire l’elettrodomestico da remoto, regolando temperature e modalità di funzionamento. Un’ottima soluzione per i più tecnologici, che possono contare su un frigorifero smart senza spendere cifre esorbitanti.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Come scegliere un frigorifero da incasso

Se avete letto la nostra guida all’acquisto dedicata ai frigoriferi tradizionali, raggiungibile al seguente indirizzo, conoscerete già quali sono le principali caratteristiche di questo grande elettrodomestico. I modelli a incasso, pur distinguendosi sotto certi aspetti dalle soluzioni standard, condividono la maggior parte delle peculiarità, tra cui la tipologia e il sistema di raffreddamento.

Tipologia

I frigoriferi da incasso possono essere monoporta, a due porte, combinati e americani, proprio come i modelli standard. In questo caso, però, i modelli americani sono molto meno popolari, a causa della loro difficoltà di installazione. Il frigorifero, infatti, deve essere integrato all’interno del mobile originale della cucina con la relativa apertura. Ne evince che chi è interessato ad acquistare questa tipologia di frigo dovrebbe rivolgersi a un negozio di arredamenti. L’installazione delle altre tipologie, invece, è meno difficoltosa, dato che occorre solamente prendere le misure esatte della propria cucina e acquistare un frigorifero da incasso compatibile. Di seguito un veloce riepilogo delle caratteristiche delle varie classificazioni:

Monoporta : hanno la caratteristica di avere una singola porta. Il congelatore si trova all’interno del frigo e per accederci bisogna aprire un altro sportello. Questa operazione ovviamente fa entrare l’aria calda esterna dentro tutto il frigorifero, comportando un inutile spreco di energia dovuto al fatto che l’elettrodomestico dovrà riattivare il compressore per riportare la temperatura a quella ottimale. Questi modelli, inoltre, non raggiungono temperature di congelamento molto basse, arrivando di solito a circa 6° sotto zero, il che li rende poco adatti nel conservare cibi freschi.

: hanno la caratteristica di avere una singola porta. Il congelatore si trova all’interno del frigo e per accederci bisogna aprire un altro sportello. Questa operazione ovviamente fa entrare l’aria calda esterna dentro tutto il frigorifero, comportando un inutile spreco di energia dovuto al fatto che l’elettrodomestico dovrà riattivare il compressore per riportare la temperatura a quella ottimale. Questi modelli, inoltre, non raggiungono temperature di congelamento molto basse, arrivando di solito a circa 6° sotto zero, il che li rende poco adatti nel conservare cibi freschi. A due porte : l’apertura del frigo e del congelatore sono separate. Il secondo si trova nella parte superiore e, pur avendo uno spazio dedicato, risulta abbastanza limitato in termini di capienza, un fattore che dovrebbe spingere solo le famiglie composte da poche persone ad acquistare questa soluzione. A parità di dimensioni, inoltre, i frigoriferi a due porte tendono ad avere una capienza netta inferiore rispetto ai monoporta, a maggior ragione se a incasso. Anche in questo, se avete la necessità di conservare una gran quantità di alimenti, non è la tipologia di frigo sulla quale dovreste puntare. Se invece siete amanti dello stile vintage e avete una cucina con design d’epoca, allora un frigorifero a due porte potrebbe fare al caso vostro, dal momento che i produttori tendono a produrli con formi e colori dal gusto retrò.

: l’apertura del frigo e del congelatore sono separate. Il secondo si trova nella parte superiore e, pur avendo uno spazio dedicato, risulta abbastanza limitato in termini di capienza, un fattore che dovrebbe spingere solo le famiglie composte da poche persone ad acquistare questa soluzione. A parità di dimensioni, inoltre, i frigoriferi a due porte tendono ad avere una capienza netta inferiore rispetto ai monoporta, a maggior ragione se a incasso. Anche in questo, se avete la necessità di conservare una gran quantità di alimenti, non è la tipologia di frigo sulla quale dovreste puntare. Se invece siete amanti dello stile vintage e avete una cucina con design d’epoca, allora un frigorifero a due porte potrebbe fare al caso vostro, dal momento che i produttori tendono a produrli con formi e colori dal gusto retrò. Combinati : questi hanno il congelatore situato nella parte inferiore e, a differenza dei precedenti, vantano 3 scompartimenti , che fanno sì che la capienza totale del frigorifero sia maggiore. Questo fattore ha permesso ai frigoriferi combinati di essere oggi i più popolari, anche per quanto concerne le soluzioni a incasso, grazie proprio alle capacità di soddisfare le esigenze di famiglie numerose.

: questi hanno il congelatore situato nella parte inferiore e, a differenza dei precedenti, vantano , che fanno sì che la capienza totale del frigorifero sia maggiore. Questo fattore ha permesso ai frigoriferi combinati di essere oggi i più popolari, anche per quanto concerne le soluzioni a incasso, grazie proprio alle capacità di soddisfare le esigenze di famiglie numerose. Americani: sono quelli che garantiscono la capienza più alta e lo si capisce guardando la struttura dell’elettrodomestico. Come detto, però, questa tipologia è molto rara a causa delle difficoltà di installazione.

Sistema di raffreddamento

Come anticipato, il sistema di raffreddamento di un frigorifero da incasso è quello che siamo soliti trovare sulle soluzioni tradizionali. Anche in questo caso, però, ci sono piccole differenze, che non vanno tuttavia a incidere negativamente sulle prestazioni dell’elettrodomestico, a patto di acquistare modelli di fascia alta. Essendo che i frigoriferi da incasso debbano essere poco ingombranti, i produttori tendono a implementare sistemi di raffreddamento basilari che, come saprete, si traducono in sistemi refrigeranti statici o ventilati. I modelli No Frost, dunque, non sono popolari come quelli dei frigoriferi standard, ma sarà comunque possibile affidarsi a questa tecnologia se si prende in considerazione un elettrodomestico di fascia alta di un noto brand. Di seguito un breve riassunto di quelle che sono le principali differenze di questi sistemi di raffreddamento:

Statico : consiste nel raffreddare il frigo e il congelatore tramite il termostato, senza però che l’aria circoli all’interno. Non avendo alcun tipo di circolo, questo metodo fa sì che l’aria calda vada verso l’alto, provocando una differenza di temperatura importante rispetto agli scompartimenti situati in basso. Capite bene che l’uniformità del raffreddamento è tutt’altro che ottimale.

: consiste nel raffreddare il frigo e il congelatore tramite il termostato, senza però che l’aria circoli all’interno. Non avendo alcun tipo di circolo, questo metodo fa sì che l’aria calda vada verso l’alto, provocando una differenza di temperatura importante rispetto agli scompartimenti situati in basso. Capite bene che l’uniformità del raffreddamento è tutt’altro che ottimale. Ventilato : questo sistema limita la distribuzione dell’aria poco uniforme tipica di questa tecnologia. Nonostante la ventola migliori il circolo dell’aria, mantenendo una temperatura bassa anche nella parte inferiore del frigo, rimane il problema dello sbrinamento, che dovrete effettuare periodicamente al fine di rimuovere il ghiaccio che si forma sulle pareti.

: questo sistema limita la distribuzione dell’aria poco uniforme tipica di questa tecnologia. Nonostante la ventola migliori il circolo dell’aria, mantenendo una temperatura bassa anche nella parte inferiore del frigo, rimane il problema dello sbrinamento, che dovrete effettuare periodicamente al fine di rimuovere il ghiaccio che si forma sulle pareti. No Frost : elimina il problema dello sbrinamento attraverso l’aiuto di ventole ed evaporatori, che permettono agli scompartimenti del frigorifero di ridurre l’umidità , oltre a mantenere le temperature uniformi. Questo sistema di raffreddamento consente anche di mantenere i sapori originali degli alimenti , soprattutto se il modello che state per acquistare dispone di un filtro antiodore, accompagnato magari da una struttura con strato antibatterico.

: elimina il problema dello sbrinamento attraverso l’aiuto di ventole ed evaporatori, che permettono agli scompartimenti del frigorifero di , oltre a mantenere le temperature uniformi. Questo sistema di raffreddamento consente anche di , soprattutto se il modello che state per acquistare dispone di un filtro antiodore, accompagnato magari da una struttura con strato antibatterico. Total No Frost: il suo vantaggio è quello di avere un sistema di raffreddamento indipendente sia nella cella del frigo sia in quella del congelatore. Nonostante sia una soluzione all’avanguardia, presenta tuttavia un punto debole. L’assenza di umidità, infatti, tende a seccare gli alimenti più freschi, quindi cibi come frutta e verdura tenderanno a conservarsi meglio se posizionati nel frigo, avvolti magari da una pellicola. I produttori sono consapevoli di questo problema, ed ecco perché spesso implementano un cassetto dedicato per gli alimenti più delicati.

Dimensioni

I frigoriferi da incasso sono progettati per essere posizionati all’interno di un mobile della cucina, quindi dovrete prestare massima attenzione alle dimensioni, acquistando un modello che calza a pennello con il suddetto mobile. Le misure dovranno essere prese in larghezza, altezza e profondità, calcolando che il frigorifero dovrebbe essere leggermente più piccolo rispetto alle dimensioni del mobile. Un po’ di spazio libero consentirà all’elettrodomestico di eseguire un buon ricircolo d’aria, essenziale per il corretto funzionamento del compressore, nonché per la sua longevità.

Vantaggi e svantaggi di un frigorifero da incasso

Nonostante il principio di funzionamento sia identico a un modello a libera installazione, i frigoriferi da incasso presentano una serie di vantaggi e svantaggi. Tra i primi vi è senza dubbio quello relativo all’aspetto, visto che si adatta alla perfezione con il resto del mobilio. Questo fattore acquisisce ancora più valore qualora la cucina si trovasse nella zona living, ossia quella parte di casa dove le persone trascorrono la maggior parte del tempo, dove si ricevono gli ospiti e quant’altro. Tra gli aspetti positivi vi è poi il prezzo, che tende a essere inferiore rispetto ai modelli a libera installazione, dal momento che quest’ultimi vengono rifiniti con maggiore attenzione.

Uno degli svantaggi di un frigorifero da incasso non può che essere l’installazione che, come avrete capito, è molto più difficile rispetto a un modello tradizionale, che può essere posizionato nel punto a voi più comodo. In relazione all’installazione vi sono poi le dimensioni, che devono rispettare necessariamente quelle del vostro mobile della cucina, altrimenti l’incompatibilità dell’elettrodomestico sarà garantita. Dovrete poi tenere in considerazione il ricircolo dell’aria che, a causa della struttura di un frigorifero da incasso, necessita di una maggiore attenzione, lasciando il giusto quantitativo di spazio su tutti i lati, affinché il compressore possa funzionare senza sovraccaricarsi inutilmente. A tal riguardo, le prestazioni si collocano tra i punti deboli di un frigorifero da incasso, dato che quest’ultimi tendono a integrare un sistema di raffreddamento basico. Questo fattore lo si può comunque bypassare acquistando modelli di fascia alta e di brand affidabili come Samsung, Bosch ed Electrolux.

Quanto dura un frigorifero da incasso

A parità di materiali e componenti, come potrebbe essere l’acciaio inossidabile e il motore inverter, l’aspettativa di vita di un frigorifero da incasso è esattamente come quella di un modello a libera installazione, vale a dire un minimo di 10 anni, che è la garanzia offerta da tanti produttori.