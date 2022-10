Se siete alla ricerca di ottime occasioni d’acquisto riguardanti gli elettrodomestici per la casa, vi informiamo che in queste ore ci sono numerose offerte dedicate a questo settore, da spingerci a segnalarvi oggi i prezzi sottocosto di Mediaworld su di una serie di frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, in mezzo ai quali spiccano anche alcuni forni elettrici e piani cottura.

Proposte quasi a 360° dunque, con percentuali di sconto medie del 40%, che vi permetteranno di acquistare prodotti top di gamma a prezzi paragonabili a quelli di fascia inferiore, con l’ulteriore vantaggio di portarsi a casa elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Se eravate alla ricerca di una lavatrice slim, allora avete un motivo in più per non perdervi questa promozione, in quanto il portale propone la Samsung WW60A3120WE a soli 379€ invece di 649€.

Perfetta per una coppia o per chi non necessita di lavare sempre grandi quantità di panni, la Samsung WW60A3120WE è una lavatrice che, come anticipato, fa del salvaspazio il suo punto di forza. Il cestello, infatti, non è profondo 60 cm come tutti gli altri, bensì 40 cm, e ciò porta a una serie di vantaggi, tra cui l’evitare di acquistare un modello a incasso. Essendo più piccola del solito, la lavatrice userà meno acqua ed elettricità, diminuendo i costi a ogni lavaggio.

Le dimensioni più compatte non influiscono sulla qualità di lavaggio, almeno non su questo modello, che vanta tecnologie studiate per donare ai vostri capi una pulizia igienica ottimale, merito anche dell’azione vaporizzante. A tal riguardo, la Samsung WW60A3120WE emana per ogni ciclo di lavaggio un potente getto di vapore dal fondo del cestello di 6 kg rimuovendo, secondo il produttore, quasi il 100% dei batteri dai vostri vestiti.

A dimostrazione di come questo sia un elettrodomestico non giudicabile solo dalle dimensioni, vi è poi la pulizia automatica del cestello, che non necessita di prodotti chimici per rimuovere le tracce di sporco, ma solo di una combinazione di ammollo, pulsazioni e centrifuga ad alta velocità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito delle offerte, visto che non ci è dato sapere quando esse termineranno, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

