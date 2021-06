Frigoriferi: le migliori offerte del Prime Day 2021

Mancano ancora diverse ore prima di salutare il Prime Day 2021 e, come potete vedere, noi di Tom’s stiamo facendo il possibile per segnalarvi le migliori offerte di ogni categoria merceologica presente nel vasto catalogo di Amazon. Detto ciò, dopo avervi riportato alcune delle incredibili occasioni relative alla mobilità elettrica, a questo giro ci dedicheremo ad una specifica categoria di elettrodomestici, ossia quella dei frigoriferi.

Ancora una volta, prima di conoscere le offerte, ci teniamo a ricordarvi che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Anche in questo caso, il colosso dell’e-commerce ha fatto in modo che diverse soluzioni vengano proposte al prezzo più basso di sempre e tra queste spicca il frigorifero Samsung RB34T602DSA/EF, la cui percentuale di sconto si avvicina persino al 60%, facendo crollare il prezzo di questo specifico modello da 899,00€ a soli 379,00€. Un risparmio davvero notevole, nonché uno dei più alti che abbiamo mai assistito nella categoria degli elettrodomestici.

In questo modello troviamo l’affidabilità e l’esperienza di Samsung accumulata negli anni, che ha permesso al noto brand sudcoreano di realizzare un frigorifero elegante e, allo stesso tempo, adatto per chi necessita di una soluzione capace di raffreddare e conservare gli alimenti nel modo ottimale. Inoltre, nonostante sia compatto, il Samsung RB34T602DSA/EF vanta una capacità di ben 340 litri, grazie alla forma verticale e all’ottimizzazione dello spazio interno, il quale è caratterizzato da una serie di ripiani pensati e studiati per specifici alimenti.

Le offerte del Prime Day 2021 coinvolgono un sacco di prodotti anche su questa categoria, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Come al solito, per scoprire tutte le altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

Le migliori offerte Prime Day 2021 sui frigoriferi

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!