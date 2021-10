Frigorifero americano LG con oltre 700€ di sconto su Mediaworld!

MediaWorld, anche quest’oggi, mette a disposizione un gran numero di promozioni, che coinvolgono prodotti appartenenti alle più disparate categorie del portale. Infatti, grazie all’iniziativa del “Solo per Oggi”, potrete acquistare frigoriferi, smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, notebook e tanto altro ancora, con sconti che possono toccare una percentuale del 50%, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte.

Come implicitamente espresso nel paragrafo precedente, la lista dei prodotti promozionati è particolarmente lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi l’acquisto del frigorifero americano LG, in particolare il modello GSL481PZXZ. Originariamente disponibile a 1.849,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 1.099,00€, grazie ad uno sconto di ben 750,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di un ottimo prodotto, poiché riesce a coniugare efficienza e risparmio energetico, grazie al compressore lineare Inverter LG, che garantisce la massima affidabilità e ottime prestazioni. Inoltre, grazie alla tecnologia denominata Multi Air Flow, è anche in grado di raffreddare rapidamente e in modo uniforme tutti gli scompartimenti interni, con delle apposite bocchette.

Questo frigorifero vanta una capacità netta totale di ben 625 litri (411 per lo scomparto superiore, mentre 214 per il congelatore). Tra le sue funzioni, vi segnaliamo la presenza del fabbricatore di ghiaccio, installato sulla porta, che occupa pochissimo spazio, con la tecnologia SpacePlus. Oltre a ciò, l’intero frigo vanta il sistema No Frost, che evita la proliferazione della brina, assicurando a tutti i suoi possessori una manutenzione facile e, soprattutto, veloce.

Insomma, un prodotto eccezionale, venduto ora ad un prezzo decisamente vantaggioso, considerando la sua capacità netta e le sue funzioni. Ciò detto, questo prodotto non è l’unico compatibile con le offerte del “Solo per Oggi”, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte.

