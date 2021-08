Frigorifero americano Samsung in super offerta da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori occasioni del giorno prosegue con l’iniziativa di MediaWorld, denominata “Solo per Oggi”, con tantissimi sconti che coinvolgono diverse categorie di elettrodomestici per la vostra casa a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Visto e considerato che le offerte sono valide sino alla mezzanotte, vi invitiamo ad affrettarvi, affinché possiate trovare tra i prodotti selezionati, ciò che meglio soddisfa le vostre necessità.

Come da tradizione, la lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte vogliamo segnalare alla vostra attenzione l’ottimo frigorifero americano Samsung RF50A5202S9/ES. Inizialmente venduto a 1.899,00€, ora può essere acquistato a “soli” 939,00€ a seguito di uno sconto di ben 960,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Questo frigorifero 3 porte a libera installazione da 495 litri, dal design moderno e minimalista, garantisce una capacità interna maggiore con una profondità di 71 cm, allineandosi perfettamente con gli altri mobili della cucina. Inoltre, questo ampio frigorifero assicura un raffreddamento rapido, grazie alle funzioni Power Cool e Power Freeze, che fanno circolare aria fredda all’interno del frigo, raffreddando e congelando i cibi al punto giusto. Il dispenser dell’acqua privo di bpa, integrato nella porta del frigorifero, è dotato di semplici comandi, affinché possiate sempre disporre di acqua fresca e filtrata senza la necessità di aprire il frigorifero.

Tra le sue peculiarità, questo meraviglioso frigorifero integra la funzione “Total No Frost”, che ottimizza la circolazione dell’aria per mantenere la temperatura costante, ed impedisce la formazione di ghiaccio oppure di brina, sia all’interno dello scompartimento del frigo che in quello del freezer. Invece, con la tecnologia Twin Cooling potrete scegliere fra 5 modalità, per convertire facilmente il congelatore in un frigorifero, ampliando così lo spazio a disposizione per conservare i vostri cibi due volte più a lungo, preservandone così freschezza e sapore, senza che ne venga compromessa la qualità.

Ovviamente, pensiamo valga la pena ricordarvi che questa offerta, così come tutte le altre che troverete sulla pagina ufficiale dell’iniziativa, è disponibile solo per oggi e scade al termine della giornata. Ciò detto, vi anticipiamo che la giornata sarà piena di offerte, motivo per cui rimanete sintonizzati per non farvi scappare nessuna occasione.

