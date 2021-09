Frigorifero combinato LG a metà prezzo nelle offerte Mediaworld!

Inizia una nuova settimana di settembre, e con essa arrivano le prime offerte giornaliere da scoprire. In questo nuovo articolo, infatti, vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulle migliori promozioni appartenenti all’iniziativa del “Solo per Oggi” di Mediaworld, con un occhio di riguardo ad elettrodomestici, smartphone, smart TV e tanto altro ancora!

Come da tradizione per il portale a tinte rosse, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata poiché colpisce diverse categorie merceologiche. Tra le tante offerte, vi consigliamo di acquistare il frigorifero combinato LG GBB72NSDFN. Generalmente disponibile a 1.599,00€, solo per oggi è venduto a “soli” 839,00€, grazie ad uno sconto di ben 760,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che può adattarsi ad un contesto familiare, in particolare ad un nucleo composto da quattro persone. Innanzitutto, possiede il compressore “Inverter LG”, che garantisce l’aspetto e il sapore dei prodotti freschi più a lungo, riducendo tutte quelle variazioni di temperatura, che si possono generare con sbalzi di corrente o altri fattori.

Tra le sue specifiche tecniche troviamo anche la tecnologia Fresh Balancer che, mediante l’utilizzo dei selettori, permette di mantenere un’ottimale livello di umidità per poter conservare al meglio frutta e verdura, in base alla modalità impostata. Invece, con il sistema Fresh Converter, questo frigorifero permette di personalizzare la temperatura del cassetto per la carne, pesce e verdura.

Insomma, un prodotto eccellente ora acquistabile ad un ottimo prezzo di vendita. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in offerta, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Mediaworld e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze, e al vostro budget.

Infine, se desiderate ricevere le notifiche con le offerte più vantaggiose del momento, attualmente non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

