Frigorifero combinato LG a metà prezzo su Mediaworld!

Comincia una nuova settimana, e con essa la nostra consueta carrellata di offerte hi-tech provenienti dai maggiori e-commerce online. In questo articolo appunto vogliamo sfogliare il volantino di Mediaworld, in particolare le promozioni appartenenti al “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati possono acquistare elettrodomestici, smart TV, smartphone e notebook e prezzi imbattibili, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vogliamo consigliarvi di considerare l’acquisto del frigorifero combinato LG, in particolare il modello GBP62DSXCC. Generalmente venduto a 1.499,00€, ora è acquistabile a “soli” 759,00€, a seguito di uno sconto di ben 740,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di un prodotto eccellente non solo per le sue specifiche tecniche, ma anche per le sue funzionalità, studiate ad hoc per poter dare il meglio di sé in contesti abitativi, in particolare nelle famiglie di medie dimensioni. Innanzitutto, la sua capacità netta è di 384 litri, indispensabili per conservare una grande moltitudine di prodotti.

Questo frigorifero può contare su un compressore “Lineare Inverter” dalle ottime qualità, infatti è il più silenzioso di un compressore tradizionale. Inoltre, garantisce alte prestazioni e consumi energetici sotto la media, tanto da generare un risparmio energetico non indifferente. Grazie alla tecnologia Total No Frost, questo elettrodomestico una lunga conservazione degli alimenti.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, ora venduto ad un prezzo imbattibile e più abbordabile rispetto al passato. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con l’iniziativa del “Solo per Oggi” di Mediaworld, vi rimandiamo alla pagina degli sconti, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte.

