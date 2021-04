Frigorifero combinato Samsung con oltre 500€ di sconto da MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori occasioni del giorno e, dopo avervi proposto quelle offerte di Amazon ed eBay, torniamo ora ad un altro grande portale online. Stiamo parlando di MediaWorld e delle sue ottime offerte dei Solo per Oggi, che includono una grande varietà di prodotti come smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, cuffie e dispositivi per la cura della persona, il tutto con sconti con sconti capaci di diminuire il prezzo del 60%, ma solo fino a mezzanotte!

Delle molte proposte disponibili, quella che vogliamo segnalarvi oggi è quella che riguarda il frigorifero combinato Samsung RB38T6000DSA, che oggi potrete acquistare con oltre 520€ di sconto, ossia a 579,00€ anziché a 1.099,00€. Samsung RB38T6000DSA è un frigorifero armonioso, che però sfrutta il meglio della tecnologia di Samsung in quanto ad ottimizzazione degli spazi e di raffreddamento, mantenendo comunque un aspetto elegante dato dalle porte piatte in metallo, capaci di integrarsi con qualsiasi tipologia di cucina.

Nonostante dall’esterno sia grande appena 600 mm come molti altri dispositivi, il Samsung RB38T6000DSA è in realtà molto più capiente della media, potendo contare su di un particolare rivestimento interno progettato per ridurre lo spessore delle pareti, offrendosi così con una capacità extra large di ben 385 litri, che permette anche l’inserimento di un balconcino per bottiglie più grande. Inoltre, per migliorare e rendere uniforme il livello della temperatura, l’interno di Samsung RB38T6000DSA è regolato dalla tecnologia All Around Cooling, che mantiene un freddo uniforme in ogni livello del frigorifero attraverso l’impiego di speciali bocchette collocate in posizioni strategiche che permettono ai cibi appena inseriti nel comparto frigorifero e nel freezer, di raggiungere la loro temperatura ideale, il tutto evitando la formazione della brina.

Con un’emissione di appena 35 db di rumore, Samsung RB38T6000DSA si conferma anche un dispositivo estremamente silenzioso, ed inoltre, grazie anche all’ottimizzazione del motore digital inverter, è in grado di consumare fino al 50% di energia in meno rispetto ai precedenti modelli. Inoltre Samsung RB38T6000DSA si riconferma un dispositivo estremamente innovativo anche nel retro, dove infatti è presente una copertura che protegge cavi e serpentine, che oltre a facilitare le operazioni di pulizia, garantisce una maggiore durata del frigorifero.

Samsung RB38T6000DSA è veramente un elettrodomestico eccezionale, e trovarlo ad un prezzo così è una vera offerta impossibile da lasciarsi sfuggire! Vi ricordiamo però che si tratta pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

