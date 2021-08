Frigorifero Indesit a meno di 350€ su eBay!

Mentre su Amazon impazzano quelle che sono le offerte giornaliere, incentrate sul mini PC Minis Forum UM700, vi segnaliamo in questo articolo le migliori occasioni de “Gli Imperdibili” di eBay che, come sempre, coinvolgono diverse sottocategorie del portale online, con sconti possono toccare la quota del 50%. Tuttavia, bisogna tener conto che su tanti prodotti la scadenza è fissata per la mezzanotte di quest’oggi, motivo per cui, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.

Tra le offerte giornaliere, quella che è degna di nota riguarda l’ottimo frigorifero Indesit TEAAN 5 S 1, disponibile adesso al nuovo prezzo di 339,90€ anziché di 579,90€, grazie ad uno sconto del 41% che vi farà risparmiare ben 240,00€!

Questo elegante frigorifero a libera installazione da 415 litri, garantisce una capacità interna maggiore con una profondità di 68 centimetri, e la comoda porta reversibile che può essere modificata in base alle vostre esigenze, facendo sì che Indesit TEAAN 5 S 1 si adatti perfettamente con gli altri mobili della cucina. Oltre ad essere dotato di un’illuminazione led che vi permette di trovare facilmente i vostri alimenti, questo frigorifero vanta la presenza dell’ampio scompartimento Big Crisper vi permetterà di conservare al meglio frutta e ortaggi, mantenendone la freschezza e la qualità come mai prima d’ora!

Riporre cibi e contenitori voluminosi sarà molto più semplice, grazie ai ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza. Grazie al sistema di raffreddamento Pure Wind, e alla ventola Aircooler, questo frigorifero manterrà una temperatura e un livello di umidità ottimale, evitando così che la qualità dei vostri cibi venga compromessa. Ma non è tutto, perché la tecnologia Low frost, renderà meno frequente la formazione del ghiaccio, rendendone più semplice e meno frequente la rimozione.

Insomma, il frigorifero Indesit TEAAN 5 S 1 è un prodotto ottimo per chi vuole preservare al meglio la freschezza e il sapore dei propri cibi senza che ne vengano compromessi la qualità e il sapore, e vista la sua notevole riduzione di prezzo, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione.

Ciò detto, vi segnaliamo che le offerte proposte ne "Gli Imperdibili" sono ancora tantissime

