Frigorifero LG GBB72PZDFN ad un prezzo mai visto da Unieuro!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo le offerte presenti nell’iniziativa Freedom Black Friday di Unieuro che, valida fino al 11 luglio, vi permetterà di portare a casa tantissimi prodotti a prezzi davvero eccezionali, senza dover pagare la spedizione. L’iniziativa è prossima alla sua scadenza, pertanto vi consigliamo di approfittarne quanto prima!

Come visto nei giorni scorsi, la proposta è davvero vasta ma, tra le varie, vogliamo oggi segnalarvi l’ottimo frigorifero LG GBB72PZDFN di classe A+++ in vendita al prezzo di 699,90€ anziché 1299€ che potrà quindi essere vostro con uno sconto del 46%, pari a un risparmio netto di ben 600€!

Il frigorifero LG GBB72PZDFN rappresenta un vero e proprio concentrato di tecnologia. Innanzitutto, possiede la nuovissima tecnologia Natural Fresh, ideata per preservare al meglio la massima freschezza dei vostri alimenti come mai prima d’ora! Al suo interno monta il compressore Linear Cooling a tecnologia inverter, che mantiene l’aspetto e il sapore dei prodotti freschi più a lungo, con un raffreddamento più veloce del 32%. Ad esso si aggiunge l’innovativo sistema Fresh Balancer, progettato per monitorare costantemente la temperatura e garantire raffreddamento uniforme su ogni ripiano.

Riporre cibi e contenitori voluminosi sarà molto più semplice, grazie al sistema 2-Step Folding Shelf, ideato per disporre al meglio i vostri alimenti, e con il raffinato Wine Rack, potrete riporre comodamente fino a 5 bottiglie, guadagnandone in spazio. Ma non è tutto, perché grazie alla tecnologia SmarThing di LG potrete regolare tramite app le impostazioni del vostro frigo anche da remoto, permettendovi così di conservare una grande varietà di cibi.

Insomma, il frigorifero LG GBB72PZDFN è un prodotto ottimo per chi vuole preservare al meglio la freschezza e il sapore dei propri cibi, e considerato anche la sua classe energetica, che vi farà avere un gran risparmio sulle bollette, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione, soprattutto vista la sua notevole riduzione di prezzo. Ciò detto, vi segnaliamo che le offerte proposte per questo Freedom Black Friday sono ancora tantissime, tant’è che vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di prodotti consigliati, direttamente qui in calce, ma anche l’intera selezione di prodotti presente sul sito ufficiale. Detto ciò, concludiamo suggerirvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

