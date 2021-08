Frigorifero Samsung al 50% di sconto da Unieuro!

Dopo aver visto assieme le migliori offerte giornaliere dai principali portali prosegue, scopriamo adesso quelle che sono le occasioni di risparmio presenti sul portale di Unieuro, con sconti fino al 50% su tantissime categorie di prodotti. Il colosso dello shopping, infatti, ha messo a disposizione un gran numero di prodotti come frigoriferi, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere il 50%!

Tra i tantissimi prodotti a godere di un’elevata scontistica, vogliamo porre la vostra attenzione all’ottimo frigorifero Samsung RS66A8101S disponibile al prezzo di 999,00€ anziché di 1.999,00€ a seguito di uno sconto del 50% che vi farà rispamiare ben 1.000€.

Questo frigorifero side by side a libera installazione da 634 litri, dal design minimalista, garantisce una capacità interna maggiore con una profondità di 71 cm, allineandosi perfettamente con gli altri mobili della cucina. La sua esclusiva tecnologia SpaceMax utilizza uno speciale rivestimento in uretano ad alta densità, che permette di avere pareti interne molto più sottili, senza compromettere l’efficienza energetica, in modo tale da migliorarne la capacità interna a parità di dimensioni esterne. Inoltre, questo ampio frigorifero assicura un raffreddamento rapido, grazie alle funzioni Power Cool e Power Freeze, che fanno circolare aria fredda all’interno del frigo, raffreddando e congelando i cibi al punto giusto.

Tra le sue caratteristiche, questo frigorifero integra anche la funzione Smart Conversion che vi offre il massimo della flessibilità in fatto di conservazione, ottimizzando la temperatura e l’umidità all’interno di freezer e frigorifero affinché possiate avere cibi sempre freschi, senza che gli odori passino da un vano all’altro del frigo. Invece, con la tecnologia Twin Cooling potrete scegliere fra 5 modalità, per convertire facilmente il congelatore in un frigorifero, ampliando così lo spazio a disposizione per conservare i vostri cibi due volte più a lungo.

Insomma, il frigorifero Samsung RS66A8101S è un prodotto ottimo per chi vuole preservare al meglio la freschezza e il sapore dei propri cibi, e considerate le sue prestazioni, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione, soprattutto vista la sua notevole riduzione di prezzo.

Ovviamente questa non è l’unica offerta presente, motivo per cui vi invitiamo a visitare la pagina del portale per scoprire tutte le altre offerte. Ciò detto, come di consueto, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Qualora siate alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!