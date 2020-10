Frigorifero Samsung No Frost scontato di 700€ nel Solo per oggi Mediaworld

Torniamo a segnalarvi quelle che sono alcune delle migliori offerte del giorno proposte da Mediaworld, una delle principali catene di distribuzione a livello europeo. Dopo una serie di offerte con prodotti scontati a volte anche fino a metà prezzo, sembra che oggi l’e-commerce abbia un po’ allentato la presa, ma se si cerca bene è comunque possibile trovare dei veri e propri affari tra i vari articoli disponibili nel catalogo, che includono come sempre smartphone, smart TV ed elettrodomestici, quest’ultimi sia piccoli che grandi.

Non mancano quindi quel genere di occasioni da sfruttare prima che l’offerta scada e tra queste vi segnaliamo il frigorifero Samsung RB41R7899SR/EF, che viene scontato solo per oggi di ben 700,00€, passando da 1.649,00€ a 949,00€. Un frigorifero che, come potete immaginare, è tra i migliori che potete acquistare e grazie a questa incredibile offerta potrete portarvelo a casa ad un prezzo speciale. Parliamo di un prodotto che vanta la miglior classe di efficienza, tecnologia No Frost, scomparti super ottimizzati in grado di ospitare un numero di alimenti superiore rispetto a tante altre soluzioni della stessa capacità (401 litri) e numerose funzionalità capaci di soddisfare le esigenze di chiunque.

Pulito e minimale, il Samsung RB41R7899SR/EF possiede una luce azzurra sulla maniglia che si abbina armoniosamente al grigio degli interni premium, regalando un tocco di modernità ed eleganza alla vostra cucina e, secondo il produttore, questo è l’unico frigorifero che permette di personalizzare la temperatura di conservazione ottimale. Ad esempio, potrete scegliere fra frutta e verdura (2 gradi), carne e pesce (-1 grado), soft freezer (-5 gradi) e freezer (fino a -23 gradi). Così facendo, la conservazione sarà pressoché perfetta, dato che ogni alimento può essere mantenuto alla sua temperatura ideale e ciò viene ulteriormente rafforzato dal rivestimento interno in acciaio, che contribuisce a trattenere il freddo all’interno del frigorifero e rallentare il deperimento degli alimenti.

Ricordiamo che questo tipo di offerte sono valide fino alla mezzanotte di oggi e che quella dedicata al frigorifero Samsung non è l'unica meritevole di attenzioni, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le proposte messe a disposizioni oggi da Mediaworld.

