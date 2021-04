Frigorifero side-by-side LG ad un prezzo mai visto su MediaWorld!

Dopo le tanteofferte che vi abbiamo segnalato nel corso della mattina di questo venerdì, andiamo ora a scoprire le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld. Fino a mezzanotte infatti, il portale della nota linea di negozi, si riempie di una grande varietà di articoli in promozioni, con degli sconti che arrivano anche al 60%, spaziando tra le più variegate categorie di prodotti tech come smartphone, smart TV, elettrodomestici, accessori di informatica e dispositivi per la domotica.

In questa vasta selezione risalta l’offerta sul frigorifero side-by-side LG GSB470BASZ, che potrete acquistare con uno sconto di 630€ dal suo tipico prezzo, ossia a 969,00€! Ampio, elegante e con un design estremamente moderno, il frigorifero LG GSB470BASZ è un concentrato di innovazione e praticità, ed infatti nonostante sia profondo 70 cm riesce ad avere una capacità interna totale di oltre 620 litri, permettendo quindi di distribuire una maggior quantità di alimenti al suo interno. Le due porte del comparto frigo di LG GSB470BASZ possono poi esser personalizzate sia con il pratico erogatore di acqua e ghiaccio, oppure con la parete in vetro con illuminazione a LED, che vi permetterà di vedere in modo elegante una serie di bottiglie.

All’interno di LG GSB470BASZ sono poi presenti dei sensori che hanno lo scopo di monitorare la temperatura interna del frigorifero e mantenerla costante con un flusso d’aria fredda, andando a prolungare la durata dei cibi, ma soprattuto per scongiurare la formazione di ghiaccio. Uno dei maggiori punti di forza di questo frigorifero, è senza dubbio l’innovativo compressore che, a differenza dei sistemi tradizionali, è stato realizzato sfruttando la tecnologia Inverter, il che comporta una riduzione del consumo energetico con un risparmio annuo in bolletta pari a circa il 30%!

Per permettere un controllo a 360° del suo funzionamento, è poi possibile collegare LG GSB470BASZ con uno smartphone e quindi accedere in tempo reale ad informazioni come la temperatura delle sue sezioni, oppure scegliere se attivare alcune sue funzioni. Inoltre il frigorifero LG GSB470BASZ, sempre attraverso il collegamento con l’app di Smart ThinQ, è capace di comunicare eventuali problemi in caso di malfunzionamenti, così da semplificare le eventuali riparazioni.

Insomma, avrete capito che un frigorifero come LG GSB470BASZ ad un prezzo del genere è una vera offerta imperdibile, ma non dimenticate che stiamo parlando pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

