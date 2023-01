Nel corso del mese di gennaio Unieuro, tramite il suo Fuoritutto, ha attirato le attenzioni di chi vuole risparmiare, con offerte valide ancora oggi e, soprattutto, in continua evoluzione. Vi potrebbero dunque interessare gli sconti riguardanti i prodotti Apple che, si sa, sono sempre ambiti dagli appassionati di tecnologia, i quali sono alla continua ricerca del giusto affare.

Unieuro ha molto da offrire in tal senso, almeno fino al 2 febbraio, quando i prezzi di molti prodotti Apple torneranno a quelli di partenza, motivo per cui suggeriamo caldamente di approfittare di questo periodo vantaggioso. I tagli di prezzo sono sostanziosi e sappiamo quanto ciò sia difficile da vedere quando si parla di prodotti tech così importanti, che possono rivelarsi anche un ottimo regalo da fare al proprio partner in occasione di San Valentino.

Che siate alla ricerca di un iPhone, iPad o di un MacBook, troverete proposte davvero allettanti. Una delle ragioni, oltre al prezzo vantaggioso, per cui è così importante cogliere queste occasioni è che i prodotti Apple sono noti per la loro durata e affidabilità. Vi basti pensare, ad esempio, che iOS 16 è compatibile anche su iPhone 8, dispositivo con oltre 5 anni sulle spalle. I prodotti Apple, inoltre, sono progettati per essere facili da usare e intuitivi, il che li rende perfetti per chiunque, indipendentemente dalle proprie competenze tecnologiche.

Il loro design sempre elegante e moderno, copiato ancora oggi da molti altri produttori di smartphone e tablet, conferma la qualità dei prodotti dell’azienda statunitense, che punta non solo a progettare dispositivi ad alte prestazioni, ma anche belli da vedere e da maneggiare. Insomma, se il loro prezzo potrebbe essere deterrente per molti in assenza di offerte, con tagli del 20% o anche del 30%, come nel caso del MacBook Air con M1, si possono acquistare a prezzi decisamente più accessibili, e questa promozione di Unieuro ne è l’esempio lampante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

