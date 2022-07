Se vi state organizzando per trascorrere un indimenticabile ferragosto ma vi mancano ancora una serie di attrezzi, come ad esempio un ombrellone per la spiaggia libera o una piscina gonfiabile se preferite divertirvi senza viaggiare, potrete acquistare questi ultimi e molto altro a prezzi irrisori fino al 14 agosto.

La promozione è disponibile su eBay, che ha deciso di proporre una serie di occasioni d’acquisto imperdibili per questa estate, con le offerte che diventeranno ancora più vantaggiose applicando il coupon “FUORITUTTO22“, che taglierà di un ulteriore 20% i prezzi già vantaggiosi di una miriade di prodotti della categoria giardinaggio. Il coupon potrete usarlo 3 volte di seguito per ogni account, con uno sconto massimo di 100€ su un singolo prodotto, il che significa che potrete risparmiare potenzialmente fino a 300€.

A rendere le occasioni irrinunciabili non saranno solo i prezzi vantaggiosi, ma anche l’ampio catalogo prodotti, ricco di articoli ogni genere, che potrete acquistare in unico posto, azzerando il rischio di eventuali spese di spedizione extra. Un esempio di un’opportunità concessa da questo doppio sconto la si potrà vedere sulla piscina gonfiabile Bestway Family, che potrete acquistare a meno di 30€, una cifra davvero bassa per una piscina capace di far divertire sia bambini che adulti.

Diverse sono le sue peculiarità che la rendono una piscina ottimale per il proprio giardino o spazio all’aperto e una di queste è la forma a pentagono con due sedute che, abbinate ai rispettivi poggiatesta, permetteranno di sedervi e di stare comodi per tutto il tempo che volete. Nonostante sia una piscina gonfiabile, alcuni bordi sono progettati per lasciar spazio a due portabicchieri, che vi permetteranno di tenere a portata di mano qualcosa con cui dissetarvi senza la necessità di uscire dalla piscina.

L’articolo menzionato è solo un’assaggio di tutti quelli che potrete trovare in sconto nel corso di questa promozione, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare i prezzi convenienti garantiti da questo coupon e di dare subito uno sguardo approfondito alla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Informazioni sul buono sconto

Codice: FUORITUTTO22

Valore Coupon: 20%

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Sconto massimo per utente: 300€

Spesa minima per utilizzo: 15€

Inizio: 25 luglio 2022 ore 9:00

Fine: 14 agosto 2022 ore 23:59

Coupon valido solo sulle categorie e venditori presenti in questa pagina.

