Gadget e merchandising SEGA in sconto fino al 70%!

Lasciamo da parte le nostre tipiche occasioni tech, per segnalarvi che sullo store di SEGA sono disponibili tantissime occasioni che vi permetteranno di risparmiare fino all’70% sull’acquisto del merchandise della nota società di videogiochi. Trattandosi di una serie di offerte che riguardano lo store ufficiale di SEGA, questa promozione riguarda esclusivamente articoli su licenza, con occasioni imperdibili su prodotti esclusivi, sull’abbigliamento, sui gadget e tantissimo altro, insomma una vera manna per i fan di Sonic e co.!

SEGA con le sue console è entrata nella storia per quanto riguarda l’innovazione e lo sviluppo dei videogiochi, e grazie a queste offerte vi sarà possibile acquistare incredibili oggetti come il bellissimo set di spille dedicate al Dreamcast, che potranno esser acquistate ad appena 9,99€. L’unicità di questo elemento sta poi nel fatto che la scatola diventa un’incredibile diorama in 3D, dove le spille che rappresentano console e controller sono collegate ad una riproduzione di una TV, con tanto di videoregistratore e parete con poster in pieno stile anni ’90!

Non mancano poi tantissime occasioni che riguardano l’abbigliamento con offerte su felpe e magliette, con modelli per uomo, donna e persino bambino, con grafiche che hanno per soggetto Sonic e tanti altri protagonisti dei videogiochi SEGA. Questa poi si rivela anche l’incredibile occasione per celebrare i 60 anni di anniversario dalla fondazione di SEGA, con capi che portano la scritta Go SEGA, tutti realizzati in morbido cotone pregiato, unisex, e disponibili in taglie che vanno dalla S fino alla XXL.

Avrete capito che, grazie a queste offerte, SEGA è in grado di far felice i fan di tutte le età con tantissime offerte, e perciò il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare l’articolo perfetto per voi, in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di SEGA, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

