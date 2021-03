Gadget, magliette, Funko Pop e molto di più scontati del 40% su Just Geek!

Oltre alle classiche offerte tech del giorno, vogliamo segnalarvi che sul portale Just Geek sono cominciati una nuova serie di sconti sul merchandise in grado di arrivare a tagliare i prezzi di tantissimi articoli fino al 50%! Infatti sulla sito troverete tantissimi articoli realizzati per i nerd ed i collezionisti, con tante super offerte che riguardano buona parte del vasto catalogo del sito, comprendendo anche abbigliameto, oggetti di merchandise e tanti articoli pensati per la casa dalle forme più assurde e particolari. Questa iniziativa, vi ricordiamo, può esser anche sfruttata in occasione della festa del papà, soprattutto se siete alla ricerca di idee particolari da sfruttare quindi non perdete tempo a spulciarla a dovere!

Gli articoli coinvolti in questi saldi sono veramente tanti, ed includono persino molti capi d’abbigliamento con una scelta che va da felpe brandizzate PlayStation, fino ad includere molte magliette dedicate a Super Mario ma anche alcuni accessori unici come le mascherine a tema Harry Potter con i colori di Grifondoro, che potrà essere vostra ad appena 6,52€. A proposito di accessori particolari, vi segnaliamo anche la presenza del kit per combattere il freddo che include un paio di guanti ed una sciarpa con la combinazione di verde e rosso tipici di Raffaello delle Tartarughe Ninja, disponibile a soli 9,32€.

Ma non è tutto, infatti questa vastissima selezione di offerte arriva ad includere anche tanti gadget ispirati ad alcuni dei franchise più famosi del mondo del cinema e videoludico, arrivando ad avere offerte come quelle sulle lampade 3D di Call of duty o Ghostbusters da 18,65€, che riusciranno ad illuminare qualsiasi ambiente con la loro potente luce a LED.

Per la felicità dei videogiocatori, in questa selezione di prodotti è possibile trovare anche tante soluzioni che hanno lo scopo di ordinare e migliorare le postazioni da gioco, con alcuni porta controller che hanno la funzione anche di caricatori, ma anche l’elegante struttura a tema Xbox che vi permette di alloggiare in un solo posto fino a circa 10 giochi, numerosi cavi e batterie di ricambio, le cuffie e persino i pad per giocare. Un vero must have per i gamer professionisti!

Insomma, avrete capito che nei suoi saldi Just Geek ha incluso veramente molti articoli che potranno fare la gioia di grandi e piccoli, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l'intera proposta di articoli sul portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti.

La nostra selezione di prodotti

