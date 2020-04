10 gadget utili da avere sulla scrivania

Per rispondere alla necessita di lavorare in smart working o studiare in remoto, molte persone hanno dovuto cambiare i set up delle postazioni pc casalinghe, sicché questi angoli di casa, che una volta erano dedicati solo all’ascolto della musica o per vedere un film, ora hanno subito un vero e proprio sconvolgimento. Piano piano tutti ci stiamo adattando a quella che è questa nuova e, per alcuni, spiazzante condizione e sebbene gli ostacoli non siano insormontabili, coniugare casa e lavoro ha causato un po’ di problemi a chi, abituato al proprio ufficio, ha difficoltà ad ottimizzare gli spazi di lavoro casalinghi e mantenerli ordinati.

Nel tentativo di darvi una mano, abbiamo studiato attentamente la situazione ed abbiamo pensato di correre in vostro soccorso stilando quella che è la nostra formula per una scrivania perfetta ed efficiente! La nostra selezione non vi permetterà solo di avere tutto a portata di mano, ma anche di risparmiare tempo prezioso. Ed a proposito di tempo, basta con gli indugi e gettiamoci a capofitto in quella che è la nostra guida di acquisti consigliati relativa ai 10 dei gadget utili da avere sulla scrivania! Cerchiamo di mettere un po’ d’ordine insieme!

I 10 Gadget da avere sulla scrivania

Scatola nascondicavi e portaoggetti in bambù

Tra schermo, periferiche, e vari caricabatterie ci ritroviamo spesso sepolti dai cavi che proliferano sulla scrivania come fossero rampicanti su una parete. Con questa pratica ed elegante soluzione non dovrete far altro convergere i cavi nella scatola e farli uscire quanto necessario per il loro utilizzo. Grazie alle sue dimensioni modeste (25,5 x 14 x 16,5 cm) non risulta un’elemento di ingombro su una scrivania, anzi svolge la funzione opposta. Infatti questo pratica scatola in bambù si rivela anche un comodissimo portaoggetti per cuffie, microfoni o piccoli oggetti che possono esser contenuti al suo interno o sulla parte superiore.

Stazione di ricarica in bambù

Ormai gli smartphone e tablet sono una parte essenziale della nostra quotidianità, e proprio questo utilizzarli spesso li porta a scaricarsi rapidamente. Per cercare di risolvere questo problema vi proponiamo la scatola di ricarica in bambù. Questa supporto vi permetterà di mettere in carica i vostri dispositivi e tenerli sotto controllo, il tutto ottimizzando gli spazi. La scatola inoltre è dotata di intagli nella parte superiore, che gli permetteranno di arrivare a gestire ben 6 dispositivi mentre sono in carica. Vi segnaliamo che nella confezione non sono inclusi il caricabatterie o i cavi che servono per la ricarica dei dispositivi.

Alxum caricatore USB multiplo

Con i suoi numerosi ingressi usb che permettono la ricarica dei dispositivi, il caricatore multiplo Alxum AX-P200ABK è un must di tutte le scrivanie. 10 porte USB che possono essere usate contemporaneamente, di cui una Quick Charge 3.0, sono solo una parte delle tante feature di questo prodotto. Separatori rimovibili che conferiscono la massima libertà, le prese d’aria per evitare i riscaldamenti e la presenza di un cavo con interruttore completano il pacchetto. Un prodotto che non può mancare alla vostra dotazione da lavoro!

Lampada studio

Pur essendo stata costruita in alluminio ultrasottile, questa elegante lampada che vi proponiamo è leggera ma, allo stesso tempo, è molto robusta, pronta ad adattarsi a qualsiasi attività di studio o lavoro. La lampada è dotata di 6 modalità di illuminazione e 3 regolazioni della temperatura, il tutto regolabile attraverso un semplice tasto. L’esser composta di metallo spazzolato, aiuta la lampada nella dissipazione del calore, evitando di incorrere in spiacevoli rischi. Grazie alla sua alimentazione tramite presa elettrica, possiamo utilizzare la lampada anche come caricatore per un dispositivo, visto che è fornita di una presa USB iSmart posizionata nel retro.

Portapenne Natura

Il portapenne è un po’ il capostipite dei gadget da scrivania, avere penne e matite stipate in un solo posto è uno dei primi punti di ogni scrivania efficiente. In questo caso però, il suo scopo però non è solo quello di riportare ordine. Complice il suo design elegante e naturale, il portapenne diventa un valore aggiunto dell’ambiente circostante. Viste le dimensioni ridotte, è lungo appena 10 cm, questo portapenne si presta a numerosi altri scopi, come quello di contenere piccole piantine grasse o componenti del nostro set-up.

Hub USB per pc

Quante volte vi è capitato di dover scegliere quale dispositivo lasciare attaccato a causa di un limitato numero di prese USB? Da oggi non avrete più questo problema, grazie all’hub di prese USB per computer di Atolla. Questo essenziale strumento è composto da 11 prese USB, 7 delle quali sono prese 3.0 che arrivano ad una velocità di trasferimento pari a 5 Gbps. Le altre 4, colorate di rosso, sono invece quelle adibite alla ricarica veloce dei dispositivi. Ogni presa inoltre è dotata di interruttore, così da scegliere quale elemento attivare premendo un tasto, senza dover staccare o attaccare i cavi ad ogni utilizzo.

Organizzatore di cavi

Tanti device, vuol dire anche tanti cavi di alimentazione! L’organizzatore di cavi Orico risolverà il vostro problema dei cavi volanti per mantenere la scrivania ordinata. Dotato di ben 7 alloggiamenti per cavi universali, questo strumento è in grado di esser posizionato in qualsiasi parte della scrivania grazie al potente biadesivo. Questo organizzatore di cavi è il piccolo componente che cambia in maniera drastica ed efficiente la quotidianità alla scrivania.

Stand per le cuffie

Quante volte ci capita di lasciare le cuffie nei posti più disparati della scrivania, arrivando talvolta a ritrovarle in giro per casa? Con questo elegantissimo stand cuffie, finiranno i nostri dubbi sul dove riporle. Alto oltre 30 cm, questo stand composto in bambù e alluminio, è compatibile con tutte le tipologie di cuffie sul mercato. La base, che conferisce alla struttura un’aspetto elegante e solido, diventa inoltre un pratico posto per contenere i vari cavi o adattatori jack delle nostre cuffie. Ci troviamo di fronte al perfetto compromesso tra eleganza ed utilità.

Lettore di schede SD

Sempre più spesso ci troviamo ad avere a che fare con dispositivi di memoria alternativi come le schede SD, scontrandoci con la mancanza, su molti dei PC di oggi, anche di un solo slot di lettura. Ecco perché vi suggeriamo l’acquisto di questo lettore di schede SD marca Ugreen, con cui risolverete il problema ad un prezzo davvero molto competitivo. Per soli 15,99€, questo strumento vi permetterà la lettura di 4 schede di memoria contemporaneamente, collegandosi direttamente via USB al pc. Il lettore è compatibile con le schede di archiviazione tipo SD, Micro SD(TF), Memory Stick (MS), CompactFlash (CF). Le dimensioni ridotte, fanno di questo gadget il perfetto compagno per chi deve trasferire grande mole dati, sia in casa che in viaggio.

Guaina per la protezione dei cavi

La guaina per protezione cavi, completamente in neoprene, è realizzata per accompagnare e mantenere ordinato il flusso di cavi disposti sulla scrivania. Dotata di velcro in tutta la sua lunghezza, questo manicotto può esser tagliato in qualsiasi parte ed usato in base all’esigenze personali. Questa guaina è lunga 3,3 m, ma vi segnaliamo che sono disponibili due versioni: una piccola larga 10,92cm ed una più grande da 13,46. La doppia colorazione, a scelta fra bianca e nera, è un valore aggiunto che aiuta a rendere questa guaina in sintonia con l’ambiente circostante della stanza.

