Se siete intenzionati ad acquistare un notebook versatile e potente a un prezzo d’occasione, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico Galaxy Book Pro 360 con ben 16GB RAM e SSD da 512GB, in forte sconto su Amazon. Si tratta di un vero e proprio affare dato che il modello in questione è un prodotto 2-in-1 che potrete sfruttare comodamente sia come laptop sia come tablet, in base alle vostre specifiche necessità. Al momento potrete portarlo a casa al prezzo di soli a 1.399,00€ invece di 1.599,00€!

Sottile, leggero, ma resistente, il Galaxy Book Pro 360 vi offre il massimo della versatilità sia per studiare sia per lavorare. Proprio per questo, trattandosi di un prodotto valido a un prezzo molto conveniente, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che il prezzo salga nuovamente!

Il punto forte del Galaxy Book Pro 360 è proprio nel suo display touchscreen Super AMOLED da 13.3″, convertibile a 360° e dunque ideale per scrivere, prendere appunti, disegnare con la vostra S Pen oppure avviare call e meeting. Da non sottovalutare anche le dimensioni di questo articolo che, grazie a uno spessore di soli 11,9 mm e un peso di 1.042 g, è l’ideale per essere portato in zaino o in borsa, da casa a lavoro, nel massimodella comodità.

Non meno importanti, le prestazioni tecniche del Galaxy Book Pro 360: in primis CPU e GPU sono più veloci, rispettivamente del 24% e del 78% rispetto ai precedenti modelli, mentre il processore Intel Core di 11a generazione con grafica Intel Iris Xe vi garantisce un livello superiore di produttività e fluidità.

Il notebook, inoltre, è dotato di un ottimo comparto audio con AKG e Dolby Atmos integrati per assicurarvi un suono sempre chiaro e nitido. A favore dell’acquisto, c’è anche la comodissima modalità wireless per inviare foto, video e file di ogni tipo in un paio di step: non dovrete far altro che cliccare sul pulsante di condivisione e selezionare le icone dei contatti vicini, decidendo se inoltrate il tutto a singoli individui o addirittura a gruppi interi. Vi ricordiamo che, al momento, è disponibile a un prezzo scontato del 13%!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!