Galaxy Buds Pro in regalo sullo store di Samsung!

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook dalle linee moderne e tecnologie mai implementate finora, i nuovi Galaxy Book Pro e Pro 360 di Samsung sono sicuramente quelli da prendere in considerazione. Se le loro caratteristiche vi hanno spinto ad acquistarne uno, sarete felici di sapere che riceverete in omaggio gli ottimi auricolari Galaxy Buds Pro, il cui valore supera i 200€, ma solo se effettuerete l’acquisto entro il 13 maggio, per poi registrarlo entro il 3 giugno sulla pagina dedicata, caricando la ricevuta d’acquisto e i dati richiesti, necessari ai fini della spedizione del regalo.

Come anticipato, i Galaxy Book Pro di Samsung portano una ventata d’aria fresca al mondo dei notebook e lo fanno con l’implementazione di schermi OLED, una tecnologia che nessun notebook vantava fino a poco tempo fa e che, grazie a Samsung, si sta espandendo anche in altri produttori. Chiaramente, questo fa sì che i nuovi notebook di Samsung siano indirizzati a coloro che cercano un dispositivo in grado di stupire ogni volta che lo si guarda, nonché consigliati per i possessori di altri dispositivi Samsung, i quali potranno beneficiare di un ecosistema capace di offrire una produttività ai vertici della categoria.

I livelli raggiunti dai nuovi Galaxy Book Pro hanno dell’incredibile, dato che parliamo di un peso di soli 868 grammi, che diventano ancora più sbalorditivi se pensiamo che questi notebook sono stati progettati con materiali che hanno superato i più rigorosi standard militari, affinché possiate utilizzarli in mobilità senza preoccupazioni. Ad accompagnare il bellissimo display OLED ci pensano poi gli altoparlanti firmati AKG, che vi daranno la sensazione di un audio proveniente da driver decisamente più grossi.

Come detto, le possibilità offerte dall’ecosistema Samsung sono infinite, ma vogliamo citare la possibilità di visualizzare contemporaneamente ben 5 applicazioni dello smartphone sullo schermo di Galaxy Book Pro, utile per tenere sotto controllo parte dello smartphone direttamente tramite PC, mantenendo elevata la concentrazione durante i lavori più intensi.

La spesa per portarsi a casa un Galaxy Book Pro parte da 1.259,00€, una cifra sicuramente importante ma giustificata dalla presenza di alcune tecnologie più all’avanguardia, le quali non erano mai arrivate su un notebook prima d’ora. Ad ogni modo, non bisogna sottovalutare la promozione, dato che ricevere in omaggio alcuni dei migliori auricolari wireless come gli Galaxy Buds Pro non è una cosa che si vede tutti i giorni. Ciò detto, vi lasciamo in calce il link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto, dove potrete scoprire tutte le funzionalità di Galaxy Book Pro. Infine, vi ricordiamo che troverete tantissime altre offerte sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

