Se state cercando uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo davvero conveniente, ideale magari da fare come regalo di Natale a mamma, papà o figli, il nostro consiglio è di non farvi scappare la promozione che è disponibile al momento sullo store Mediaworld. Per poco, e solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistare il modello Galaxy S21 FE, in sconto addirittura del 48%! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 399,00€ invece di 769,00€.

Questo articolo, disponibile sia nella colorazione nera sia in quella bianca, è il nuovo modello dell’epica serie Galaxy S21, dotato di un processore più veloce e una fotocamera professionale ideale per fare scatti da capogiro. Proprio per questo, dato che stiamo parlando di uno smartphone molto utile disponibile quasi alla metà del prezzo, vi invitiamo a portarlo a casa fintanto che potete!

Il Galaxy S21 FE 5G concentra tutto ciò che amate in 6.4″: l’ideale per tenersi in contatto con gli amici, esplorare nuove passioni, essere sempre connessi e non perdervi nemmeno un episodio delle vostre serie preferite. Il display in questione è super fluido grazie alla feature Super Smooth a 120Hz ed è garanzia di massima fluidità di scorrimento. La frequenza di aggiornamento ottimizzata, inoltre, offre feed super reattivi e fulminei tempi di risposta al tocco in modalità Gioco. Non meno importante, grazie alla cornice ridotta al minimo per darvi una visuale più ampia e alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X, avrete la possibilità di osservare colori vivaci e brillanti anche alla luce del sole.

Da non sottovalutare, lo schermo è più resistente a urti e cadute grazie al vetro Gorilla Glass Victus. Semplicemente, il più resistente mai visto su uno smartphone Samsung Galaxy. Non meno importante, la fotocamera professionale del Galaxy S21 FE, vi permetterà di avere contenuti straordinari senza sforzo, per scattare foto e video incredibilmente realistici con un livello superiore di dettaglio. Quella ultra-grandangolare e la grandangolare sono da 12MP, la fotocamera con teleobiettivo è da 8MP e infine quella anteriore è da 32MP.



Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

