Galaxy S21 Ultra ad un prezzo mai visto negli Imperdibili di eBay

Ora che la settimana di San Valentino si è conclusa, è il momento di tornare con i piedi per terra, ricordandovi però che diverse promozioni dedicate alla festa degli innamorati, come quella di Unieuro, rimangono attive anche nei prossimi giorni, permettendovi di fare al vostro partner ugualmente un ottimo regalo seppur in leggero ritardo. Detto ciò, occorre sempre tenere in considerazione anche le classiche offerte giornaliere come gli Imperdibili di eBay, che permettono agli amanti dello shopping online di iniziare subito la settimana con offerte degne di nota su una marea di prodotti i quali, come sempre, coinvolgono le categorie più richieste, incluso l’abbigliamento delle migliori marche, motivo per cui vi invitiamo a scorrere la pagina per scoprire quelle che sono alcune delle occasioni odierne da non perdere.

Occasioni imperdibili come quella che vede oggi il Samsung Galaxy S21 Ultra al prezzo più basso mai registrato. Parliamo infatti di poco più di 1.000€, 1.019,99€ per l’esattezza, rispetto agli originali 1.279,00€, con un risparmio che possiamo considerare già notevole se consideriamo che si tratta di uno smartphone presentato solamente 1 mese fa. Come sapete, questo dispositivo è attualmente il punto di riferimento dell’azienda sudcoreana e lo sarà ovviamente per tutto il 2021, oltre a rimanere uno smartphone all’avanguardia anche negli anni avvenire. Ciò fa sì che questa sia un’ottima occasione per coloro che stavano aspettando la prima e vera opportunità per comprare l’ultimo concentrato di tecnologia di Samsung.

Dotato del recente processore Exynos 2100, il Samsung Galaxy S21 Ultra riesce finalmente a competere ad armi pari con la variante Snapdragon dei mercati nordamericani, cosa che non succedeva dal modello della precedente generazione, dato che la variante con Snapdragon aveva sempre offerto prestazioni migliori, spingendo diversi utenti ad acquistare quest’ultima su store alternativi. Con il nuovo chip a 5 nanometri, però, Samsung è riuscita a limare il gap e oggi gli utenti hanno la certezza di comprare un dispositivo dalle prestazioni senza precedenti e con un’efficienza decisamente migliore.

Con un display da 6,8 pollici, è chiaro che il Samsung Galaxy S21 Ultra non è uno smartphone compatto, ma grazie alle sue forme arrotondate si tiene bene in mano. La presenza di ben 16GB di RAM (superiore probabilmente alla maggior parte di quella presente in un computer) fa sì che possiate aprire una marea di applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti, oltre a portare le operazioni multitasking ad un livello mai raggiunto finora dalla serie S. Con questo specifico modello, infatti, Samsung ha implementato il supporto della S-Pen, una caratteristica che fino allo scorso anno contraddistingueva solo la serie Note. Venduta in questo caso separatamente, è chiaro che questo dispositivo va a strizzare l’occhio verso quella produttività tipica dei modelli Note, oltre a far pensare come l’azienda voglia dare alla serie S tutte le funzioni che merita, sacrificando sotto un certo punto di vista il senso di quella che è stata la serie ad implementare per prima il pennino in uno smartphone.

Creato per stupire, Samsung è riuscita ancora una volta a migliorare la qualità dello schermo oltre al comparto fotografico (da sempre i suoi punti di forza), il quale ora monta 4 sensori, con uno zoom ottico da 10x in grado di spingersi fino a 100x. Insomma, uno smartphone ai vertici della categoria che, grazie ad eBay, potrete già acquistarlo con un risparmio di diverse centinaia di euro.

