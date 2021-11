Galaxy Z Flip 3 in sconto ad un prezzo super! -200€!!!

Ci avviamo verso questa giornata di offerte dedicate al Cyber Monday Amazon 2021, segnalandovi quella che, senza dubbio, è una delle più interessanti proposte in sconto da parte del portale e che, salvo esaurimento scorte, potrete cogliere solo fino alla mezzanotte, quando ogni offerta a tema Black Friday/Cyber Monday arriverà alla sua conclusione.

Di che si tratta? Semplicemente del meraviglioso Samsung Galaxy Flip 3, che dagli originali 1.149,00€ è oggi in sconto ad appena 949,00€, con uno sconto netto di 200 euro, ovvero il 17%! Un prezzo niente male, specie considerato che parliamo di uno dei pochi esponenti valevoli nell’arido mondo degli smartphone pieghevoli che, al netto di grandi proclama, ha visto nascere ben pochi prodotti.

Modello più piccolo nella linea dei pieghevoli Samsung, Galaxy Z Flip 3 è arrivato sul mercato la scorsa estate e, rispetto al modello che l’ha preceduto, si caratterizza per un display esterno più grande, e dotato di un numero maggiore di funzioni, oltre che per la resistenza del pannello flessibile interno, che è ora molto più affidabile in termini di durevolezza… e durata.

Oltre ad una scocca in Gorilla Glass Victus e una nuova cerniera rinnovata in Armor Aluminium, più resistente di quella del suo predecessore, Galaxy Z Flip 3 ha anche un display interno ricoperto da Ultra Thin Glass (UTG), ed è ora in grado di resistere a 200.000 pieghe, senza contare la sua migliorata resistenza ai graffi. Questo modello, inoltre, risolve anche uno dei problemi più critici della gamma, in quanto Samsung ha finalmente risolto uno dei crucci principali del mercato dei pieghevoli, ovvero l’eventuale ingresso di acqua e polvere secondo all’interno dello smartphone per mezzo del meccanismo a cerniera. Galaxy Z Flip 3, in tal senso, è certificato dallo standard IP68 il che, come capirete, lo rende forse la scelta più logica per chiunque volesse uno smartphone pieghevole che non sia soggetto a problemi da acqua, umidità, polvere e pulviscolo.

Dal punto di vista tecnologico, inoltre, Galaxy Z Flip 3 offre caratteristiche tecniche che lo rendono un vero e proprio top di gamma. Al centro della scheda tecnica, infatti, troviamo il potente chip Qualcomm Snapdragon 888, 8GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna veloce. Il display AMOLED interno ha ora una frequenza di aggiornamento adattiva di massimo 120Hz e le fotocamere da 10MP (interna) e 12MP (standard e grandangolare esterne) catturano scatti piacevoli praticamente in ogni situazione.

Oltre a ciò, Galaxy Z Flip 3 mantiene più che intatta la sua caratteristica chiave, ovvero la piegabilità che, grazie alla sua cerniera, gli offre un design a conchiglia piacevole e compatto, ed anzi, grazie alla sua cerniera regolabile Galaxy Z Flip 3 può persino essere utilizzato in diverse modalità, senza il bisogno di aprire completamente il dispositivo!

Insomma, Samsung Galaxy Z Flip 3 è uno smartphone potente, bellissimo e, soprattutto, resistente, il cui sconto di ben 200 euro lo rende un candidato più che appetibili ai vostri regali di Natale di quest’anno. Prima di lasciarvi all’offerta, tuttavia, ci preme suggerirvi ancora una volta di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire della spedizione veloce e gratuita su molte delle offerte del Cyber Monday. Nel caso siate degli studenti, inoltre, l’abbonamento al servizio è a prezzo dimezzato grazie ad Amazon Prime Student!

