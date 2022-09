Se avete deciso di passare a uno smartphone pieghevole, in particolar modo a un modello con apertura a libro anziché a conchiglia, rimarrete sorpresi nello scoprire che eBay propone il recentissimo Samsung Galaxy Z Fold4 ad appena 1.359,00€, un prezzo quasi esiguo per un dispositivo così tecnologico, a maggior ragione se consideriamo che è stato presentato circa un mese fa a ben 1.879,00€.

Ad appena un mese dal rilascio potrete quindi acquistarlo già con un risparmio di oltre 500€. Un’occasione, quella di eBay, assolutamente da non perdere, anche perché le unità disponibili sono limitate e non è detto che al prossimo rifornimento verrà di nuovo proposto a questo prezzo così conveniente.

Esteticamente simile al modello della passata generazione, Galaxy Z Fold4 vanta cerniera e bordi più sottili, che hanno permesso al peso di essere più contenuto, a tutto vantaggio dell’usabilità. Lo schermo, avvolto dal cosiddetto telaio in Armor Aluminium, è protetto dal Corning Gorilla Glass Victus+, sia frontalmente che posteriormente. Le modifiche apportate alla struttura hanno inoltre permesso alla cerniera di resistere meglio alle sollecitazioni esterne, togliendo ogni dubbio in merito al fatto che quest’ultima possa danneggiarsi in breve tempo.

I due display da 6,2″ e 7,6″, rispettivamente per quello esterno e interno, godono entrambi della tecnologia Dynamic AMOLED 2x, con il secondo che riesce a scendere fino a 1 Hz in determinate situazioni, prolungando l’autonomia della batteria da 4400 mAh. Quest’ultima è compatibile sia con la ricarica wireless sia con quella inversa, rendendo Galaxy Z Fold4 un dispositivo senza compromessi.

Essendo uno smartphone pensato per la massima produttività in movimento, Android 12 è stato personalizzato affinché le peculiarità del display potessero consentirvi di fare operazioni impossibili per altri smartphone. A tal riguardo, spicca la rinnovata barra delle applicazioni, la cui interfaccia è paragonabile a quella di un PC, con tanto di gesti rapidi che vi permetteranno di passare da un’applicazione all’altra in modo fulmineo, oltre a dividere lo schermo in modo che possiate sfruttare al massimo le potenzialità del multitasking. Il comparto fotografico non passa in secondo piano, poiché riprende quello di Galaxy S22, con sensore principale da 50 MP con Dual Pixel e stabilizzazione ottica. Non manca un teleobiettivo, aiutato dall’intelligenza artificiale, con cui scattare foto di qualità anche dalle lunghe distanze.

Insomma, se stavate aspettando la prima vera occasione per acquistare il Galaxy Z Fold4 a un prezzo sbalorditivo, eBay vi mette su un piatto d’argento questa possibilità, ma dovrete essere veloci perché quasi sicuramente lo smartphone andrà a ruba. Non dimenticatevi quindi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

