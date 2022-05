Se siete appassionati del brand di Game of Thrones e, come noi, non vedete l’ora di vedere lo spin-off House of Dragon, in arrivo su Sky e Now il prossimo agosto, allora non potete lasciarvi scappare questa bellissima offerta Amazon, che ha come protagonista un set di costruzioni dedicato proprio al leggendario Trono di spade, così come ammirato dell’omonima serie TV.

Si tratta di un set a marchio Mega Construx, per altro da tempi ritirato dal mercato, e pertanto spesso introvabile, figurarsi poi a prezzo scontato! Il set, composto da 260 pezzi, e prodotto su licenza ufficiale,è oggi venduto a soli 23,90€, contro i 33,90€ del prezzo originale. Un piccolo ma sfizioso affare che, ne siamo certi, farà la gioia di moltissimi fan!

Non conoscete il marchi Mega Construx? Poco male, non si fa mai troppo tardi a scoprirlo! In sintesi, parliamo di un marchio concorrente dei ben più noti Lego che, onde farsi strada nell’affollato mondo dei mattoncini, ha inanellato, nel tempo, un mucchio di partnership interessanti per la creazione di prodotti su licenza, tra cui Halo, Pokémon e, per l’appunto, Game of Thrones.

Si tratta di prodotti molto validi, spesso sorprendenti dal punto di vista tecnico che, per questo, si sono conquistati una buona fetta di pubblico, anche grazie al prezzo medio decisamente più basso rispetto al marchio di Billund. Il set qui proposto non fa eccezione, giacché il risultato, una volta montato, è decisamente piacevole ed accattivante, e non sfigurerà sulle mensole o le librerie di un fan.

Comprensivo di quattro figure, ovvero: Jon Snow, il Re della notte, Cersei Lannister e Daenerys Targaryen con tanto di alcuni accessori e di punti articolari, il Trono di Spade misura, una volta assemblato, ‎4,45 x 26,16 x 22,86 cm, risultando piacevole da ammirare e ben fatto, specie grazie alla possibilità di poterlo adornare con uno dei quattro simboli di casato intercambiabili, che vi permetteranno così di “incoronare” il vostro personaggio preferito.

Un prodotto intrigante, pensato per i fan e che, indubbiamente, rappresenta un acquisto consigliatissimo a chiunque abbia apprezzato la saga letteraria di George R.R. Martin, o la lunga serie TV tratta dai suoi libri. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dell’offerta, invitandovi a comprare il prodotto prima che, prevedibilmente, vada di nuovo a ruba!

