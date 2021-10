Game & Watch: Super Mario Bros ad un prezzo imperdibile su Mediaworld!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere provenienti dagli store e-commerce più imponenti del mercato, è giunto il momento di passare alla rassegna le proposte di Mediaworld, in particolare nella sua iniziativa chiamata “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati potranno beneficiare di sconti che coinvolgono mini-console, smartphone, elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, il tutto con sconti che possono toccare il 50%!

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di guardare quella dedicata al Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. Solitamente disponibile a 49,99€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 34,99€, grazie ad uno sconto di ben 15,00€ dal prezzo consigliato dal produttore giapponese.

Il Game & Watch è una console straordinaria perché rappresenta non solo un autentico tuffo nel passato (l’originale, come abbiamo specificato nella nostra recensione, ha compiuto il suo debutto nel 1980), ma permette anche di addentrarsi nella primissima edizione di Super Mario Bros., nei suoi livelli particolarmente difficili e adrenalinici.

Oltre a Super Mario Bros., il Game & Watch include Super Mario Bros.: The Lost Levels (conosciuto anche come Super Mario Bros. 2), un gioco digitale caratterizzato da una sfida maggiore rispetto al suo predecessore. In alternativa, è possibile intrattenersi con un amico per poter aumentare la competizione. Oltre a ciò, questa piccola console vanta anche un orologio digitale con 35 animazioni differenti e altri contenuti.

Insomma, un pezzo di storia da non perdere, soprattutto per gli appassionati del settore e per coloro che amano spasmodicamente le avventure di Super Mario. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerte nel “Solo per Oggi” di Mediaworld, vi consigliamo di consultare tutte le proposte del portale al seguente indirizzo.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerte nel "Solo per Oggi" di Mediaworld, vi consigliamo di consultare tutte le proposte del portale al seguente indirizzo.

