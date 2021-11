Game & Watch Zelda è già in sconto su Amazon! Da non perdere!

Non si arresta la marcia di offerte proposte dal Black Friday 2021 e, nel mentre, tra i vari sconti vi segnaliamo anche un graditissimo ritorno dall’oblio dei prodotti esauriti! Su Amazon, infatti, è tornato disponibile (ed a prezzo scontato!) un articolo altamente collezionabile, e per altro arrivato sul mercato da pochissimi giorni!

Stiamo parlando del bellissimo Nintendo Game & Watch dedicato a The Legend of Zelda! Prodotto nato per celebrare il 35° anniversario della popolare saga Nintendo, e nato sulla scia di un precedente di grande successo, ovvero il Game e Watch dedicato a Super Mario, uscito fuori produzione proprio nel corso di questo 2021!

Dunque, se siete fan della saga di Zelda (e Link, ovviamente), vi suggeriamo di cogliere quest’occasione al volo! Del resto, il Game & Watch di The Legend of Zelda era già stato protagonista di uno sconto nel corso dell’ultimo mese, la qual cosa lo aveva portato ad esaurirsi rapidamente dopo il suo day one. Oggi, grazie ad Amazon, questo prodottino davvero delizioso torna però disponibile, e nuovamente al prezzo scontato di 49,90€, contro gli originali 59,99€! Non male per un articolo che, lo ripetiamo, è disponibile da meno di un mese!

Colorato secondo le classiche tonalità della serie, il Game & Watch di The Legend of Zelda include al proprio interno ben tre pietre miliari della serie, ovvero: The Legend of Zelda, nella sua versione per NES, Link’s Adventure, e lo splendido The Legend of Zelda: Link’s Awakening nell’originale versione per Game Boy, a cui si aggiunge il classico gioco Game & Watch con protagonista Link. Grazie al suo schermo a colori, inoltre, il Game & Watch di The Legend of Zelda ha anche il pregio di offrirvi i colori di gioco originali di ogni singolo capitolo, rendendoli tutti perfettamente giocabili, nonostante le dimensioni decisamente ridotte del pannello.

Oltre a questi tre splendidi titoli (a cui si aggiunge anche un classico giochino “Game & Watch”), ci sono poi le funzioni da orologio e timer tipiche dei prodotti “Game & Watch” ma che, a differenza delle origini, vi permetteranno persino un minimo di interazione!

Insomma, il Game & Watch di The Legend of Zelda è un prodotto davvero meraviglioso, ed il fatto che sia in sconto lo rende anche un regalo a dir poco perfetto, sia da fare… che da farsi!

Ciò detto, vi rimandiamo all'offerta relativa il Game & Watch di The Legend of Zelda, nonché alla pagina generale che Amazon sta dedicando al suo Black Friday 2021, dove potrete consultare liberamente le innumerevoli proposte dello store.

