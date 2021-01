Gamestop: acquista 3 Funko Pop! e ricevi uno sconto del 30%!

Fan del collezionismo delle statuette Funko prestate attenzione, perché non potete assolutamente perdervi l’ultima iniziativa di GameStop che vi permetterà di acquistare Funko Pop! con sconti in grado di abbassare fino al 30% il prezzo! Infatti moltissimi dei Funko presenti nel catalogo virtuale di GameStop sono stati scontati, ma lo sconto arriva ad essere del 30% se nel carrello si scelgono 3 articoli dalla lista selezionata, e poiché non ci è dato sapere quando terminerà questa iniziativa vi consigliamo di sfruttarla prima che i pezzi più ricercati possano andare esauriti.

In questa selezione di articoli fatta da GameStop oltre ai numerosi Funko Pop! che si basano sul mondo dei videogiochi, troverete anche molte statue che ritraggono i maggiori protagonisti della scena del mondo cinematografico, delle serie tv o dei fumetti con esponenti del calibro di Naruto e Harry Potter. È possibile trovare anche le prime statuette dedicate al film Wonder Woman 1984, come quello che vede protagonista la principessa Diana in una posa da combattimento, mentre è intenta a lanciare il suo Lazo della verità.

Oltre ai classici Funko Pop! che ritraggono i soli personaggi in piedi, sono presenti poi anche alcuni set di dimensioni più grandi, come quello che ritrae il terribile demone Pennywise, protagonista della serie IT, con tanto di ingresso nel suo circo del terrore oppure con Batman che si erge sopra il tetto del municipio di Gotham City.

Avrete capito che l’offerta di GameStop è incredibilmente vasta ed include centinaia di prodotti, quindi l’unica cosa che possiamo consigliarvi è il visitare l’apposita pagina del sito, così da trovare il Funko Pop! perfetto per voi. L’ultima cosa prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo statuina da collezionare, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

