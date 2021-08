Gamestop alla riscossa: PS5 standard e digital disponibili adesso!

AGGIORNAMENTO 10:18: entrambe le PS5 terminate.

Gamestop è ritornato alla carica! La nota catena di gaming non teme la concorrenza, difatti oggi torna a stupirci proponendo nuovamente una vendita a sorpresa di PlayStation 5, in quello che – quasi certamente – sarà uno stock decisamente limitato. Ciò che stupisce è che, come visto nei giorni scorsi, anche oggi la catena non si sta limitando alla ben nota versione standard della console, proponendoci anche la più ricercata versione Digital, ovvero quella priva di lettore disco che fino ad oggi risulta difficilmente reperibile persino sul mercato secondario!

Anche oggi Gamestop ha deciso di rendere disponibili le PS5 sia normale che digital.

È noto come queste occasioni, con scorte davvero limitate, sono sempre da tenere sott’occhio e noi siamo sempre pronti a segnalarvele! Fino a questo momento GameStop risulta essere l’unica catena di vendita in grado di riproporre PlayStation 5 con una regolarità più o meno costante, diversamente dalla concorrenza che fatica nell’impresa, Amazon compreso! Tuttavia, è doveroso fare le giuste precisazioni, tenendo conto che l’emergenza dovuta alla scarsità di componenti utili alla produzione della console sembra non essere cessata, infatti, stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, essa potrebbe durare fino al 2023, di conseguenza queste tornate di vendita “a singhiozzi” sono, di fatto, una delle poche occasioni valide per poter acquistare la console al suo prezzo di listino, a meno di non rivolgersi ai mostruosi prezzi maggiorati proposti mercato secondario.

Detto questo, vi garantiamo che monitoreremo la situazione e vi aggiorneremo in questo articolo non appena ce ne sarà l'opportunità.

