Gamestop: bundle PS5 con accessori e giochi disponibili oggi!

In cerca di una PlayStation 5? Ebbene sappiate che la console tornerà oggi disponibile sulle pagine di GameStop dove, a partire dalle 15:30, potrete acquistare la tanto agognata console Sony sia nella sua versione digitale, che in quella, ben più ambita, con lettore per i dischi!

Un’ottima occasione per chiunque desideri la console Sony anche se, lo chiariamo, come sempre succede essa sarà venduta con particolari condizioni di accesso alla vendita che, purtroppo, non vi daranno la possibilità di acquistarla liberamente. Dunque, per dovere di chiarezza, diciamo anzitutto che la console sarà disponibile solo a partire dalle 15:30 di oggi, e che non si tratterà di un acquisto “libero”, poiché occorrerà prima passare attraverso una sala di attesa digitale, la cui apertura avverrà all’incirca alle 15:15.

All’apertura della sala d’attesa digitale, verrete messi automaticamente in coda per potrete accedere al sito, e potrete acquistare PlayStation 5 solo quando arriverà il vostro turno, a patto ovviamente che le console siano ancora disponibili. Chiariamo quindi che l’accesso alla sala d’attesa non costituisce garanzia alcuna sull’acquisto, e che potreste ritrovarvi ancora in attesa dopo l’annuncio dell’esaurimento delle console.

Chiarito questo, vi segnaliamo che a questo giro GameStop ha deciso di non mettere a disposizione le console in versione “liscia”, ma attraverso 2 bundle personalizzabili che prevedono un acquisto minimo di prodotti per ricevere la console. Ciò significa che non potrete acquistare la sola PlayStation 5 in nessuna delle sue due incarnazioni, ma che dovrete per forza mettere la console nel carrello insieme ad altri prodotti che comprendono abbonamenti digitali al PlayStation Store, Funko Pop di vario tipo, accessori (tra cui anche pad DualSense, ovviamente) o giochi.

Per essere più precisi: per acquistare PlayStation 5 Digital Edition dovrete obbligatoriamente acquistare un minimo di altri 4 prodotti tra quelli sopra elencati, mentre per PlayStation 5 con lettore dischi, i prodotti salgono a 5. Gamestop garantisce che la spesa minima parte da 574,98€, riferendosi probabilmente all’acquisto della versione digitale insieme a 4 dei prodotti dal costo minore (presumiamo i Funko Pop, ma non possiamo darvi alcuna certezza), anche se è ovvio che si tratta solo di un prezzo di partenza, e che l’importo finale dipenderà da cosa metterete nel carrello insieme alla console.

Ovviamente ciò potrebbe significare non solo un esaurimento delle console, ma anche dei prodotti dall’importo più basso (o di quelli più ambiti) per cui, alla cieca, vi suggeriamo di considerare rapidamente cosa mettere nel carrello insieme alla console, pena l’esaurimento dei prodotti più economici e/o interessanti, ed un conseguente aumento del vostro importo speso.

Detto questo, non ci resta che augurarvi buona fortuna per il vostro acquisto, nella speranza che riusciate a mettere le mani sulla console insieme ai giochi o gli accessori che desiderate di più. Non serve infatti ricordarvi che le scorte di PlayStation 5 nel mondo versano ancora in una situazione disastrosa, causata dal persistente shortage di componenti causato dal COVID-19 che, come saprete, potrebbe impedire alla console di stabilirsi solidamente sul mercato non prima del 2022!

A questo punto vi lasciamo ai vostri acquisti, invitandovi ancora una volta ad approfittare di questa occasione per acquistare subito la vostra PlayStation 5, ben chiaro che noi di Tom's terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l'opportunità.

