GameStop: fantastici zaini e astucci a tema gaming per il ritorno a scuola

Dopo avervi segnalato le occasioni della mattinata, vogliamo ora informarvi della recente iniziativa di GameStop, che ha deciso di anticipare il Back to School. Per il momento il portale non propone sconti, ma vi da modo di portarvi avanti e prepararvi per l’anno scolastico 2021/2022, permettendovi di comprare fantastici zaini, astucci e diari dedicati ad alcuni dei videogiochi e serie tv più amate.

Un’iniziativa, quindi, pensata per coloro che vogliono mettere le mani avanti, evitando di arrivare impreparati a settembre, quando suonerà la fatidica campanella. D’altronde si sa, il tempo passa in fretta ed è sempre meglio prepararsi in anticipo, soprattutto per quanto concerne la scuola, che è una delle cose più importanti per i giovani. Un altro motivo che potrebbe invogliare tanti ragazzi a munirsi già dell’occorrente necessario per cominciare il nuovo anno scolastico è dato dal fatto che il mese di agosto lo si passerà, con ogni probabilità, in vacanza, con il rischio di dimenticarsi di acquistare zaini, astucci e diari.

Come detto, GameStop propone diverse soluzioni, molte delle quali in preordine, con data di consegna garantita per il 12 agosto. Tra queste, vi segnaliamo lo zaino Fortnite Victory Royale, perfetto per i fan del noto sparatutto in terza persona, preordinabile a soli 17,98€. Rimanendo a tema, allo stesso prezzo vi è il Paint Camouflage, uno zaino con una tasca superiore che vi permetterà di prendere ciò che vi occorre in maniera comoda e veloce, ed è anch’esso dotato di licenza ufficiale Fortnite. Per gli amanti delle serie tv, invece, consigliamo l’astuccio de La casa di carta, arrivato sulle pagine del portale circa una settimana fa e pronto per la spedizione al costo di soli 12,98€.

Insomma, il Back to School di GameStop si fa subito interessante, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina ufficiale per non perdervi i nuovi zaini, astucci e diari della nuova collezione. Ciò detto, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete continuamente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!