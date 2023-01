Se siete dei fortunati possessori di una console Nintendo molto probabilmente avrete già sentito parlare degli Amiibo, con molti di essi che sono diventati nel corso del tempo dei veri e propri oggetti da collezione. Tra di essi si è aggiunto in queste settimane quello dedicato a Sephiroth di Final Fantasy, con la figure che è presto divenuta ambitissima tra i fan. Recuperarla fin da ora in sconto su GameStop finchè è ancora disponibile è insomma un’occasione da non farsi scappare.

Ma cosa sono esattamente questi Amiibo? Si tratta di statuette interattive accompagnate da carte che possono essere usate con diversi giochi Nintendo grazie a un sensore NFC. Nei titoli compatibili, infatti, ogni Amiibo può avere effetti diversi a seconda del gioco: nuove modalità, armi o personalizzazioni del personaggio e perfino aumentare le abilità del tuo Amiibo per utilizzarlo in gioco. Insomma, degli oggetti da collezione tanto belli da vedere quanto utili in gioco. Se desiderate avere quello Sephiroth fate insomma in fretta ora che è disponibile: siamo infatti sicuri che andrà ben presto a ruba.

Oltre alla possibilità di acquistare il bellissimo e desideratissimo Amiibo di Sephiroth in sconto su GameStop, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare l’intrigante Amiibo dedicato al celebre personaggio di Final Fantasy in sconto su GameStop.

