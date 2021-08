GameStop non si ferma! PS5 disponibili in questo istante!

AGGIORNAMENTO 10:31: ancora disponibile il modello con disco.

Una nuova ondata di PS5 è arrivata su GameStop! Il noto rivenditore di videogiochi, infatti, ha appena aperto le porte virtuali a chi desidera acquistare l’ambitissima console di Sony, proponendo ancora una volta sia il modello classico che Digital. Ormai lo sappiamo, lo stock è sempre limitato, al punto che le console si esauriscono in pochi minuti, motivo per cui consigliamo di aprire rapidamente la pagina dedicata se volete provare ad aggiudicarvene una.

Quella di GameStop, dunque, è l’ennesima occasione che permetterà agli amanti del gaming di mettere le mani su quella che è, senza ombra di dubbio, la console di ultima generazione più ricercata, soprattutto nella sua variante Digital, che vanta un prezzo decisamente interessante se consideriamo le caratteristiche tecniche del prodotto. Tuttavia, GameStop obbliga ad acquistare le console tramite bundle, ossia abbinando 4 o 5 articoli a seconda del modello di riferimento. Ciò si traduce in una spesa finale di circa 700€, una cifra che potrebbe spingere tante persone ad aspettare, ma va detto che, allo stato attuale, è difficile assistere ad una vendita in cui è presente solo la PlayStation 5.

Questa situazione, inoltre, potrebbe durare ancora a lungo. A pensarlo è persino il CEO di Intel, il quale ha recentemente affermato che la scarsa produzione relativa alle console di ultima generazione potrebbe continuare fino al 2023. Almeno per ora, quindi, coloro che sono interessanti a PS5 non possono far altro che seguire gli aggiornamenti di GameStop, visto che persino i portali come Amazon sembra non abbiano scorte di console.

