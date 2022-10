Avere un coach al polso che sappia suggerirvi come e quando allenarvi per mantenervi in forma non è fantasia se si acquista il giusto smartwatch. Il Garmin Venu è uno di questi e viene proposto da Amazon, in queste ore, a soli 219,00€ invece di 379,99€, a seguito di uno sconto di oltre il 40%, tra i più alti mai registrati per questo ottimo dispositivo indossabile.

Un’offerta che, ne siamo convinti, farà la gioia di molti sportivi, dal momento che Garmin Venu è pensato proprio per soddisfare le esigenze di quest’ultimi, senza nulla togliere al design, che rimane elegante e bello da vedere proprio come i migliori smartwatch disponibili in commercio. Non sappiamo quanto possa durare questa offerta, né a quanto ammontino le scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne, così da acquistarlo prima che sia troppo tardi!

Con uno schermo AMOLED con cassa da 43 mm, Garmin Venu è uno smartwatch con un’ottima luminosità e grande abbastanza da permettervi di visualizzare tutte le notifiche provenienti dalle applicazioni e funzioni integrate, che sono davvero tante. Si parte dalla possibilità di ascoltare musica e creare playlist direttamente dal dispositivo, collegando uno dei servizi musicali tra quelli disponibili, e si arriva all’analisi dello stress che, per molti di voi, sarà forse la funzione più interessante. Questo smartwatch, infatti, capisce se siete stressati o meno e vi suggerisce se è il caso di rimandare un allenamento o di effettuare esercizi specifichi per ridurre lo stress.

Come se non bastasse, Garmin Venu monitora in tempo reale anche quanta energia avete in corpo, un’indicazione utile per capire quando è il momento giusto per allenarsi o per smettere, il tutto con il rilevamento dell’idratazione, cosicché possiate essere certi di non rimanere mai disidratati. Associando poi il dispositivo con l’app Garmin Connect, le donne potranno persino tenere traccia del ciclo mestruale, registrando i vari sintomi per poi ricevere consigli mirati sull’alimentazione da seguire per far sì che il proprio corpo dia sempre il massimo. A queste si aggiungono tante altre funzioni e modalità, che rendono Garmin Venu un dispositivo indossabile da non perdere a questo prezzo.

Ricapitolando, nel caso stiate cercando un dispositivo indossabile con molte funzioni, non dovreste assolutamente perdervi questa offerta, anche se siamo vicini al Prime Day. Il nostro consiglio è quindi quello di passare sulla pagina del prodotto che vi abbiamo comodamente linkato.

