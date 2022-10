Se siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta di generare elettricità fuori casa, capace di alimentare anche alcuni grandi elettrodomestici in caso di emergenze, allora non cambiate pagina perché su Amazon potete acquistare, per un tempo limitato, un generatore solare completo da 716 Wh a 100€ in meno rispetto al suo prezzo originale.

Parliamo di una delle tante soluzioni a marchio Bluetti, azienda che vanta un catalogo ricco di prodotti per l’accumulo di energia solare, e che fa della qualità e dell’affidabilità i suoi punti di forza. Lo sconto è sotto forma di coupon e va applicato mettendo la spunta sulla casellina vicino al prezzo che, al momento del checkout, scenderà da 1.099€ a 999€. Questo per quanto concerne il modello con pannello solare da 120W, poiché il coupon di 100€ sarà valido anche sul modello da 200W, il cui prezzo di 1.299€ sarà invece di 1.199€. Il codice sconto sarà valido per entrambi fino al 8 ottobre, salvo esaurimento scorte.

Ottimo per ricaricare o alimentare notebook, televisori e, in generale, tutti gli apparecchi con potenza inferiore a 1000W. In condizioni meteorologiche ottimali, la piccola ma potente centrale elettrica si ricaricherà in poche ore, consentendovi così di avere sempre quel quantitativo di elettricità sufficiente per alimentare una serie di dispositivi al momento del bisogno. Ma di cosa è capace esattamente questo modello di Bluetti? Secondo il produttore, potrete ricaricare fino a 10 volte un notebook, alimentare un mini frigo per oltre 10 ore, un televisore per circa 8 ore e un PC desktop di fascia media per 3 ore.

Avete la necessità di generare elettricità durante il campeggio e quindi di portarlo con voi durante il viaggio? Nessun problema, in quanto il pannello solare di Bluetti è pieghevole, nonché munito di tutta la componentistica necessaria per metterlo subito in funzione. Come se non bastasse, il generatore può essere caricato e scaricato contemporaneamente, il che significa che la batteria continua a ricaricarsi mentre invia elettricità ai dispositivi collegati.

