Se la primavera e la prossima estate vi spingono ad acquistare nuovi paia di scarpe, gli attuali sconti Geox di metà stagione vi permetteranno di aggiornare il guardaroba con articoli confortevoli e di qualità spendendo davvero poco. Valida fino al 8 maggio, la promozione coinvolge prodotti della collezione primavera/estate 2022 del noto marchio italiano, con sconti fino al 30%.

Si tratta di un’ottima occasione, forse tra le ultime prima dell’estate, per acquistare paia di scarpe dell’ultima collezione di un brand noto come Geox. Il catalogo contiene articoli sia per uomo che donna, nonché per bambini e adulti. Le proposte, come detto, raggiungono la percentuale massima del 30% e comunque lo sconto minimo che troverete in questa iniziativa non sarà mai inferiore al 20%. Il nostro consiglio è quello di approfittarne, perché stiamo entrando nel pieno delle stagioni più calde dell’anno e le offerte su una serie di scarpe leggere come queste potrebbero non ripresentarsi più.

Durante la primavera e l’estate, si sa, le temperature esterne aumentano, causando un’eccessiva sudorazione ai piedi se non si indossa il giusto paio di scarpe. Geox è leader in tal senso e il motto “la scarpa che respira” non è diventato iconico per puro caso, dato che il produttore vanta numerose tecnologie brevettate, atte a rendere le sue scarpe traspiranti e comode allo stesso tempo. Il marchio non rinuncia poi all’eleganza, proponendo articoli che si differenziano per stile, colore e materiale, e tutti condividono un sistema ammortizzante che vi permetterà di fare lunghe camminate senza accusare mal di piedi.

Con la suola forata e la membrana traspirante e impermeabile, le Geox Jaysen sono solo alcune delle scarpe adatte per la stagione attuale, nonché una delle tante a essere proposte con lo sconto del 30%. Il prezzo in questo caso scende da 109,90€ a 76,93€ e la cifra non cambia a seconda della taglia, come avviene di solito su altri portali. A tal riguardo, questo modello da donna è disponibile con taglie che vanno dalle 35 alla 42. Oltre che per la traspirabilità, le Geox Jaysen si faranno apprezzare per la tomaia bianca in nappa e per il materiale effetto pelle, che si associano benissimo con i dettagli a contrasto della scarpa.

Insomma, una promozione davvero vantaggiosa per chi vuole cambiare stile in questa stagione o per chi semplicemente necessita di un nuovo paio di scarpe di alta qualità. Allo stato attuale, è davvero difficile trovare offerte migliori, quindi vi suggeriamo di consultare subito la pagina del portale, prima che gli articoli più ricercati tornino al loro prezzo originale.

