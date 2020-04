Ghost of Tsushima: preordinalo al prezzo più basso di sempre!

Vi segnaliamo che su eBay è disponibile in sconto il preorder dell’attesissimo Ghost of Tsushima, prossima grande esclusiva per PlayStation 4, in arrivo (salvo deviazioni dell’ultimo minuto causa COVID-19) il prossimo 26 giugno. Il prezzo? Appena 57,90€! Uno sconto di poco più di 17,00€ che, a dispetto dell’apparenza, non sono affatto pochi per un titolo in fase di preorder!

Si tratta di un’offerta davvero ottima per il nuovo titolo di Sucker Punch (già creatori della serie InFamous), che registra quello che è – almeno per ora – il prezzo più basso di sempre, persino rispetto alla concorrenza degli altri principali portali di shopping. Ambientato nel Giappone feudale del 1274, sull’isola di Tsushima, il gioco racconta delle peripezie del samurai Jin Sakai, in quella che pare una storia di redenzione e vendetta vissuta a cavallo della prima grande invasione mongola del Giappone. Destreggiandosi tra l’arte della spada samurai e le vie dei ninja, il giocatore dovrà esplorare i vasti territori dell’isola in cerca di alleati e di un modo per sconfiggere i crudeli e violenti invasori, in quello che si prospetta un titolo open world con una particolare attenzione alla narrazione.

Un gioco che, già da tempo, sta facendo parlare di sé per la sua ricchezza grafica e per il suo fascino: una vera e propria hit che potrebbe unirsi agli altri ottimi titoli in esclusiva dell’ormai vastissima ludoteca di PlayStation 4 e che, solo per pochissimo, potrebbe essere vostro al day one ad un prezzo davvero concorrenziale!

» Clicca qui per acquistare Ghost of Tsushima a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!