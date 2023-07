Le offerte del Prime Day 2023 continuano a fioccare ed è evidente che, almeno fino alla fine della giornata di oggi, gli sconti che Amazon ha intenzione di proporci saranno innumerevoli! Per quel che ci riguarda, noi vi terremo compagnia fino all’ultimo minuto, anche e soprattutto perché sono ancora molte, se non moltissime, le offerte incluse in questa ricca tornata promozionale e, come vi abbiamo detto spesso in queste ultime 48 ore, val davvero la pena dare un’occhiata ai prezzi, visto che molti di essi sono addirittura i più bassi mai proposti dal portale, anche a confronto con promozioni come quelle del Black Friday!

Un esempio, in tal senso, è il set Lego dedicato alla spettacolare Ecto-1, l’iconica automobile dei Ghostbuster, qui ritratta nella sua versione vagamente arrugginita, come vista nel film Ghostbusters Legacy, e qui venduta al prezzo più basso di sempre!

Amazon, infatti, sta scontando questo set Lego a dir poco spettacolare, a soli 151,89€, a dispetto dei 239,99€ del prezzo originale, secondo quello che è il catalogo di Lego. Stiamo parlando di un risparmio della bellezza di 88 euro, per quello che è il minimo storico mai raggiunto da questo prodotto! Ma attenzione: vi ricordiamo che occorre essere clienti Prime per godere dello sconto, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, senza il quale è impossibile accedere alle numerose offerte!

Realizzata in concomitanza dell’uscita al cinema di Ghostbuster Legacy, attesissimo sequel ufficiale della saga originatasi dalle menti di Dan Aykroyd e del compianto Harold Ramis, questo set Lego è apertamente rivolto agli adulti, e vanta la bellezza di 2352 pezzi, che vi permetteranno di realizzare un modello in scala della classica ambulanza modello Cadillac Miller-Meteor del 1959 convertita in veicolo acchiappafantasmi, come nei vari film.

Il modello, benché in mattoncini, è bellissimo e dettagliato, ed include moltissimi parti mobili ed apribili, come uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore e persino uno zaino protonico!

Anche le dimensioni sono generose, giacché il set montato misurerà la bellezza di 22,5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 16,5 cm di larghezza, rappresentando così un set da esposizione a dir poco fantastico per qualsiasi fan dei celeberrimi Acchiappafantasmi.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito il prodotto tramite l’apposita pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

