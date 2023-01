Da Gutteridge sono in corso dei super sconti, attivi già su numerosi capi d’abbigliamento da uomo a partire da giacche fino a pantaloni e altro ancora. Se siete alla ricerca di prodotti eleganti e confortevoli a un prezzo più che conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo alle sezione apposita dello store! Grazie alle promozioni in corso, potrete acquistare moltissimi prodotti in sconto fino al 70%.

Gutteridge è un marchio nato anni fa come magazzino di tessuti che, nel corso del tempo, si è trasformato in una grande azienda conosciuta in tutta Europa. Da oltre 140 anni, il brand storico anglo-napoletano rappresenta un mix di tradizione e artigianalità, dagli abiti casual fino a quelli pensati per eventi più eleganti.

Da menzionare in particolare modo l’impermeabile in cotone tecnico disponibile al prezzo di appena 79,00€ invece di 159,00€. Si tratta di un capo utilissimo nella quotidianità, per andare a lavoro o all’università, un impermeabile monopetto in tessuto tecnico confezionato con tessuti idrorepellenti e traspiranti.

Presenta una chiusura nascosta da patta e bottoni, in più un fantastico collo con cinturino regolabile. Da menzionare anche le 2 tasche a filo oblique, uno spacco centrale posteriore abbottonato e polsini con bottoni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Gutteridge dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dei prodotti.

