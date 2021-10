Gioca in assoluta comodità con questa poltrona a sacco in sconto del 36%!

Ci avviamo verso la chiusura della nostra rassegna quotidiana dedicata agli sconti segnalandovi un’offerta un po’ diversa dal solito, ma certamente interessante per chi, ad esempio, sta cercando una soluzione comoda con cui rilassarsi, leggere un buon libro, o godersi qualche ora di svago giocando su console.

Su Amazon, infatti, è disponibile a prezzo scontatissimo una splendida poltrona a sacco di grandi dimensioni, originariamente venduta a ben 99,99€, ma oggi in saldo a soli 64,41€, con un risparmio netto del 36%, ovvero di 35,58€!

Realizzata in similpelle, questa poltrona di colorazione blu misura 79.2 x 60.8 x 52.2 cm, e pesa solo 3 chilogrammi, risultando facile da spostare, ed utilizzabile sia da adulti che da bambini. Il suo design a goccia la rende inoltre comodissima, giacché sedendosi, la parte più alta e pronunciata della poltrona si “muoverà” in modo da costituire uno schienale per il sostegno di spalle e schiena, risultando comodissima a prescindere dalla posizione e dalla stazza del suo utilizzatore.

Ciò è possibile grazie all’imbottitura della poltrona che, come tipicamente succede per questi prodotti, è costituita da microsfere di polistirolo, contenute all’interno di un sacco sigillato al di sotto del rivestimento. Minuscole per dimensione e presenti all’interno in grandissima quantità, queste microsfere morbide permettono di sedersi in modo confortevole, e di sistemare lo schienale e la seduta come si preferisce.

Inoltre, proprio per la loro natura economica, queste microsfere possono poi essere acquistare in seguito sfuse, così che qualora la poltrona dovesse perdere in robustezza, basterà aggiungerne di nuove affinché la seduta torni comoda, sicché sarà come avere una poltrona nuova anche dopo anni ed anni di utilizzo, e con una spesa davvero minima!

Si tratta quindi di una scelta davvero ideale per chi cerca una seduta comoda, che sia facile da spostare e che, col suo design semplice ed accattivante, possa sposarsi alla perfezione con qualsiasi tipo di arredamento, e con qualsiasi spazio della casa, sia esso il living, una camera da letto o uno spazio dedicato ai più piccoli.

Venduta a meno di 65 euro, questa poltrona è insomma un prodotto accattivante, utile e davvero ben realizzato. Un affare, specie qualora siate appassionati di gaming e siate alla ricerca di una seduta comoda che sia alla portata di qualsiasi tasca! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto del prodotto, invitandovi anche a consultare l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!