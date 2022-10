Se state pensando di portare a casa dei giochi oppure dei set da collezione di ottima qualità e a un prezzo vantaggioso, vi consigliamo di sfruttare al meglio i fortissimi ribassi disponibili su molti prodotti firmati Mattel. Nell’apposita sezione eBay, infatti, potrete trovare davvero di tutto a prezzi scontati anche fino al 30%!

Se siete patiti di Barbie, di Masters of the Universe o dei grandi classici dell’animazione firmati Disney e Pixar, saprete indubbiamente cosa portare a casa dal catalogo a vostra disposizione. Data la validità dei ribassi presenti su eBay, di cui non abbiamo modo di sapere la durata effettiva, il nostro consiglio è di non farvi scappare gli articoli che preferite in modo tale da aggiungerli alla vostra collezione oppure di regalargli ai più piccoli della famiglia.

Foto generiche

Tra le proposte a tema Masters of the Universe più scontate, c’è indubbiamente il Castello di Grayskull disponibile ad appena 89,00€ invece di 129,00€. Si tratta di Eternia, la grande fortezza misteriosa e potente per He-Man e i suoi nemici! Questo playset in stile diorama si apre per rivelare un interno composto da ben 4 stanze, ideale per il gioco e la creazione di storie di fantasia. Include numerosi accessori a tema per la massima personalizzazione, un vero ascensore funzionante e una botola che conquisterà sicuramente i fan dell’originale!

Il set, inoltre, include il personaggio di Sorceress in edizione speciale ed è adatto a tutti gli altri personaggi Origins da 14 cm (venduti separatamente). Potrete riproporre le scene e inventare le vostre avventure nel famoso edificio conosciuto per essere il centro della battaglia tra il bene e il male. Il playset è stato progettato per essere fedele alle tradizioni di questa emozionante serie di azione e avventura e, proprio per questo, è un acquisto fantastico per i fan dai 6 anni in su oppure da aggiungere alla propria collezione.

Invece, nel caso stiate cercando qualche altro articolo in super sconto nel corso del mese di ottobre, anche post Amazon Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina eBay dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!