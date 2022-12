Il Natale è sempre più vicino, ed è quindi giunto il momento di pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Tra le scelte più classiche ci sono i giochi da tavolo, capaci di conquistare grandi e piccini e dare vita alle serate in compagnia; sul mercato ce ne sono veramente tantissimi che si discostano dai tipici puzzle e che vanno incontro ai gusti di ognuno, ma tra le marche più famose in assoluto va menzionata Ravensburger, che oggi è protagonista di una promozione imperdibile.

Nella pagina Amazon dedicata all’offerta, tantissimi giochi da tavolo Ravensburger sono infatti in sconto, con ribassi che arrivano fino al 58%! Con pochi euro potrete quindi portare a casa dei regali di Natale perfetti per i vostri fratellini, cuginetti o amici, e dato che il catalogo è vastissimo troverete sicuramente il dono perfetto per voi. Non vi resta dunque che aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve!

Tra i prodotti in sconto vi è l’edizione dedicata ai Pokémon di Labyrinth a soli 18,99€ invece di 39,99€, per un ribasso del 53%! Nel gioco da tavolo ormai iconico i giocatori devono percorrere il labirinto, questa volta alla ricerca dei simpatici mostriciattoli; trovare la via d’uscita non è però semplice come sembra, dato che a ogni turno gli avversari sposteranno le tessere del labirinto, sconvolgendo così il percorso e mettendo i bastoni tra le ruote agli altri. Ogni mossa può rappresentare quindi la rovina o il colpo di fortuna per ognuno, e il primo che riuscirà a scoprire tutti i tesori e gli incantesimi, ritornando al punto di partenza, si porterà a casa la vittoria.

Per gli amanti dei giochi da tavolo classici tra le offerte c’è anche il puzzle 3D della Torre Eiffel, ora disponibile ad appena 22,99€ al posto di 39,99€, per una percentuale di sconto del 42%. Con ben 226 pezzi, questo spettacolare puzzle vi terrà impegnati parecchie ore, e una volta costruito sarà di dimensioni 47x18x18 cm, diventando quindi un soprammobile a dir poco stupendo. Inoltre, sono inclusi anche delle luci a LED che cambiano colore, per trasformare l’opera d’arte in una lampada perfetta da tenere in salotto o in camera da letto.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei numerosi giochi da tavolo targati Ravensburger disponibili in sconto su Amazon, quindi vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata alla promozione. Come accennato, il nostro consiglio è quello di acquistare ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte termineranno a breve e potrebbero non ripresentarsi fino al prossimo anno. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, il quale vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni di abbonamento sono gratis, il periodo natalizio è perfetto per provarlo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

