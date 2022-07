Il caldo di questi giorni ci conferma che l’estate è finalmente arrivata, e con l’estate arrivano le vacanze! Mare, lago, montagna, un agriturismo in mezzo alla natura. Quale migliore occasione per riscoprire il piacere di giocare tutti insieme, in famiglia o tra amici, grazie ai giochi in scatola? Sfruttando le ottime offerte dei Prime Day 2022, potrete portarvi a casa un nuovo gioco per arricchire la vostra collezione o da mettere in valigia per le spensierate serate in vacanza. Vediamo insieme una selezione di giochi che potrete acquistare su Amazon.

Jumanji Il Gioco

AVVENTURIERI date vita all’avventura con Jumanji il Gioco, la nuovissima edizione del leggendario gioco da tavolo. Voi e il vostro gruppo di coraggiosi avventurieri vi ritrovate improvvisamente nel profondo di una giungla misteriosa piena di segreti e sorprese. Il pericolo si trova lungo il vostro cammino, e minaccia di portarvi via i vostri 3 preziosi gettoni Vita. Il vostro obiettivo è raggiungere Jumanji (il centro) e gridare il suo nome, ma attenzione: se chiunque del vostro gruppo esaurisce i gettoni Vita, tutti perdono!

» Vedi l’offerta su Amazon

Cortex Challenge Plus, Sfide per la Mente

Mettete alla prova il vostro cervello con Cortex, un divertente gioco che stimolerà la vostra memoria, i vostri riflessi e la vostra velocità. Affrontate gli altri giocatori in prove di 8 tipi diversi che stimolano tutte le capacità cerebrali: sfide di memoria, sequenze logiche, labirinti, test sui colori etc. E non solo! Sarete in grado di risolvere le sfide tattili e quelle olfattive?

» Vedi l’offerta su Amazon

Harry Potter: La Coppa delle Case

Benvenuti all’inizio di un nuovo anno scolastico nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Frequentate lezioni, completate sfide ed eccellete nel lavoro in classe. La Casa che avrà fatto del suo meglio alla fine dell’Anno Scolastico riceverà in premio la Coppa delle Case. Nel corso dei round, dovrete usare Conoscenza e Magia per aumentare di livello le vostre capacità nelle materie scolastiche: Pozioni, Difesa Contro le Arti Oscure e Incantesimi. Che la competizione abbia inizio!

» Vedi l’offerta su Amazon

Carcassonne Big Box

Benvenuti in Carcassonne, un entusiasmante gioco adatto a tutta la famiglia! A seconda delle azioni dei giocatori, ogni partita diventa unica con una dinamica di gioco che cambia anche in base al numero di partecipanti. Ogni tessera è diversa e sarete voi a scegliere dove piazzare strade, poderi, città e monasteri, così da creare una propria mappa e arrivare dritti alla vittoria. Inserite i vostri intramontabili meeple nei punti in cui preferite per renderli ladri, contadini, cavalieri o monaci.

» Vedi l’offerta su Amazon

Lettere da Whitechapel

Un raffinato gioco di deduzione e bluff ambientato nella Londra di fine 800, “terreno di caccia” di Jack the Ripper. Cinque importanti detective di Scotland Yard sono sulle tracce del più pericoloso serial killer di tutti i tempi: Jack the Ripper. Nell’intricato reticolo di strade e vicoli inizia la caccia ad un misterioso assassino, le cui vittime sono le sventurate del quartiere di Whitechapel. La prima mossa di Jack è quella di scegliere un“covo” sulla mappa: questo sarà il rifugio dove Jack dovrà tornare ogni notte, dopo il delitto, permettersi in salvo e far terminare la caccia, passando al turno successivo.

» Vedi l’offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!