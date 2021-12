Giochi digitali per Xbox in sconto fino all’85% su Amazon!!! Assurdo!

Il mese di dicembre e il periodo natalizio negli ultimi anni sono diventati per molte persone un pretesto per investire del tempo nel mondo dei videogiochi. I giorni di ferie e le giornate tranquille sono infatti un’ottima occasione per passare il tempo dedicandosi alla propria passione, iniziando o finendo i giochi preferiti. Se siete tra questi e possedete una console Xbox sarete felici di sapere che su Amazon sono partite delle offerte su tante versioni di giochi digitali con sconti che arrivano fino all’85%!

Tra i tanti titoli scontati troviamo anche dei bestseller dell’ultimo periodo dell’anno, come ad esempio FIFA 22, scontato in varie versioni fino al 40%. Il titolo di Electronic Arts è indubbiamente il gioco di calcio dell’anno, vista anche l’autoesclusione di e-football (ex Pro Evolution Soccer), che con una scelta discutibile ha pubblicato un gioco quest’anno decisamente disastroso. Invece FIFA 22 come ogni anno mantiene le promesse e rimane un gioco solido, anche se forse con poche innovazioni.

Rimanendo in ambito sportivo non possiamo non segnalarvi F1 2021, il gioco definitivo per ogni appassionato di giochi di guida. Non troverete una simulazione migliore di questa se volete gareggiare sui circuiti di Formula 1, sopratutto se siete in possesso di un volante gaming, e se non lo siete ve ne consigliamo vivamente l’acquisto. Un ottimo esempio è il Thrustmaster TMX, ottimo volante con pedaliera compatibile con PC e Xbox Series X.

Ma non ci sono solo giochi sportivi in offerta, per consultarli tutti vi rimandiamo all'apposita pagina su Amazon.

I migliori giochi Xbox in sconto

