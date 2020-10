Giochi in sconto fino all’85% nei saldi di Halloween di Instant Gaming

Vogliamo segnalarvi una promozione da paura in corso su Instant Gaming. In occasione di Halloween infatti il celebere rivenditore di videogiochi propone titoli celeberrimi e di enorme successo con sconti fino all’85%.

Tra titoli e sconti paurosi, uno dei videogiochi più interessanti in promozione è senza ombra di dubbio Death Stranding per Windows, che, scontato del 52% rispetto al prezzo base di 60€, potrà essere vostro a soli 28,89€! Parliamo di un videogioco recentemente approdato su PC dopo aver avuto un enorme successo su PlayStation 4, questo gioco post-apocalittico vi porterà in un mondo dove elementi fantascientifici e magici si mescolano in un America priva di infrastrutture di collegamento e ridotta in città isolate tra loro a causa di Death Stranding, un’evento sovrannaturale che ha generato morte e distruzione, rendendo la socità come la conosciamo noi oggi un lontanissimo ricordo. Impersonerete Sam Porter Bridges, un corriere che viaggia tra le città sopravvissute nel tentativo di creare un ponte tra di esse per riunificare un’America totalmente frammentata e ricostruire un nuovo tessuto sociale, umano e politico.

E non è finita qui, perché su Instant Gaming fino al 1 novembre ci sono molti altri videogiochi scontatissimi: abbiamo qui sotto in calce una selezione dei prodotti più interessanti, ma vi suggeriamo anche di visitare la pagina dedicata all'inziativa, così da poter trovare personalmente ciò che è più adatto a voi.

