Giochi PS4 in sconto su Amazon fino al 24 dicembre: si parte da 9,99€!

Mancano ormai poco meno di due settimane al Natale ed è innegabile che, nonostante tutto, lo spirito delle feste stia comunque cominciando ad impregnare ogni fibra del nostro essere! Del resto, si sa, il Natale è la festa per eccellenza, ed anche qui in Tom’s smaniamo con addobbi e corse forsennate ai doni, nella speranza di riuscire a mettere i pacchetti sotto l’albero prima che sia troppo tardi.

Per aiutarvi a far ciò, già da qualche tempo, vi stiamo proponendo tantissimi articoli dedicati allo shopping natalizio e online, con guide all’acquisto sempre intriganti ed una moltitudine di notizie dedicate proprio agli sconti natalizi di questo folle 2020. Molte le proposte che vi abbiamo fatto sino ad oggi ma, per ciò che concerne questa fredda mattinata di venerdì 11 dicembre, non pensiamo ci sia modo migliori di cominciare se non con le nuove offerte che Amazon sta dedicando ai giochi PlayStation 4 che, fino al 24 dicembre, vi permetteranno di acquistare un ottimo titolo per PS4 a partire da 9,99€, con opzioni di primissimo piano come Uncharted Collection, God of War ed il recente The Last of Us: Parte II, per altro insignito del premio di “Gioco dell’anno” proprio nel corso di questa nottata ai The Game Awards 2020!

Arrivato sul mercato al prezzo di 74,99€ nella sua versione standard, The Last of Us: Parte II è oggi in sconto a soli 39,99€, ovvero il prezzo più basso mai raggiunti dal gioco su Amazon, rappresentando così un’occasione davvero eccellente per regalare, o regalarsi, quello che è a tutti gli effetti un capolavoro generazionale!

Intenso, adrenalinico, narrativamente maturo: The Last of Us: Parte II è un titolo complesso e sfaccettato, fatto di azione, esplorazione e dramma, in cui si mescolano le storie di Ellie e Joel, ovvero i protagonisti del primo gioco (per altro anch’esso in sconto per PS4!), si mescolano con quella di Abby, una donna apparentemente cinica e spietata, nel cui passato sembra nascondersi una forte connessione a Joel. Tecnicamente superbo e narrativamente quasi fuori scala rispetto alla media del mercato, The Last of Us: Parte II è un gioco eccezionale che, specie al prezzo di meno di 40 euro, meriterebbe di essere giocato da tutti, specie da coloro che oltre all’azione non disdegnano il pathos e la potenza di un racconto davvero ben scritto e strutturato.

