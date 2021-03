Gioielli e orologi: prezzi bomba su eBay con oltre il 60% di sconto!

Facciamo una piccola pausa dalle nostre tipiche offerte tech del giorno, per segnalarvi che su eBay sono tornate disponibili molte occasioni che riguardano i gioielli e gli orologi, con ottimi sconti capaci di ribassare i prezzi anche oltre il 60%. Queste offerte vi permetteranno di acquistare bellissimi articoli che potrete sfoggiare nella vita di tutti i giorni, ma che possono diventare anche ottime ed eleganti idee regalo ideali per il periodo pasquale, quindi approfittante quanto prima!

Tante sono le offerte che riguardano gli orologi, con articoli di noti brand come Breil e Casio, con alcuni dei loro principali articoli a prezzo molto allettante, con alcune opzioni dal taglio più elegante come ad esempio il Maserati Royale, che potrete acquistare con il 40% di sconto a soli 89,99€. Questo raffinato orologio infatti ha il cinturino in argento, mentre all’interno della cassa, oltre il logo Maserati, si possono notare alcuni dettagli realizzati nel particolare colore rosso corsa, utilizzato dalla casa per la verniciature delle sue prime vetture. Insomma, una vera chicca per i fan delle corse automobilistiche!

Per quanto riguarda i gioielli, in questa selezione di eBay troverete tante eleganti opzioni che riguardano anelli, collane con pendenti e persino bracciali da uomo, come il Sector Vintage Rosa dei Venti disponibile ad appena 14,99€. Vi segnaliamo inoltre la presenza degli orecchini Breil Celebrate in sconto del 60%, un elegante prodotto realizzato in collaborazione anche con Swarovski dove delle lucenti pietre viola sono incastonate in eleganti bottoni in acciaio inossidabile, adatti a qualsiasi genere di situazione.

Le occasioni sui gioielli e sugli orologi presenti su eBay in queste sono veramente tante e capaci di accontentare i gusti di chiunque. Per questo il nostro consiglio, come sempre, è quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare quindi l’offerta più adatta ai vostri gusti.

Vi ricordiamo inoltre, sempre parlando di eBay, che in queste ore potete sfruttare le offerte di Pasqua riguardanti le uova di cioccolato ed altri dolciumi tipici, grazie alla possibilità di usare il portale per ricevere gli acquisti alimentari direttamente a casa. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

