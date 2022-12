God of War: Ragnarok è indubbiamente uno dei videogiochi che ha riscosso maggior successo nel corso del 2022, conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo e ottenendo recensioni eccelse dalla critica. Se ancora non avete avuto il modo di provare il fantastico titolo di Santa Monica Studio, grazie agli sconti natalizi di GameStop avete l’occasione perfetta!

L‘edizione lancio per PlayStation 5 di God of War: Ragnarok è infatti in sconto a soli 49,98€ invece di 80,98€; si tratta di un ribasso che vi permetterà di risparmiare ben 30,00€! Inoltre, è disponibile l’opzione del pagamento in 3 rate da 16,66€ senza interessi con Klarma, mentre la spedizione è gratuita!

In God of War: Ragnarok scoprirete il viaggio incredibile di Kratos e del figlio Atreus attraverso ognuno dei nove regni che compongono l’immensa mappa, esplorando ogni angolo alla ricerca di risposte e ammirando panorami spettacolari ispirati alla mitologia norrena. Ovviamente, al centro del gioco c’è l’azione: sfruttando vecchie e nuove abilità e armi, affronterete una grande varietà di creature nemiche, mostri e divinità, che cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote in tutti i modi.

God of War: Ragnarok migliora in tutto e per tutto i titoli precedenti della saga, quindi se li avete apprezzati non potrete che amare il debutto su next-gen di Kratos. Anche se non avete mai giocato agli altri capitoli della storia potrete comunque godervi l’avventura, che dovrebbe essere giocata senza ombra di dubbio da tutti i possessori di PlayStation!

Si tratta non solo del videogioco perfetto da godersi durante le vacanze, dato che la sua lunga storia vi terrà impegnati per decine di ore, facendovi immergere completamente nel mondo norreno, ma anche di un modo fantastico per sfruttare al massimo la vostra PS5. Sono pochi infatti i titoli usciti che riescono davvero a esaltare le capacità della console di Sony, e God of War: Ragnarok, complice la grafica magnifica e il gameplay innovativo, è decisamente uno di quelli.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina di GameStop dedicata all’offerta, invitandovi ad approfittarne il prima possibile. Lo sconto potrebbe infatti durare poco, mentre le scorte disponibili, proprio per la popolarità del gioco, potrebbero esaurire ancor prima!

